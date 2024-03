Kaufland übernimmt Real-Markt in Weingarten

Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland wird in das Gebäude in der Franz-Beer-Straße 108 in Weingarten ziehen, in dem der Real-Markt seit dem 26. Februar die letzten Waren abverkauft. Auf eine Anfrage bestätigte die Pressestelle von Kaufland entsprechende Informationen der „Schwäbischen Zeitung“.

Zum 31. März schließt der Real-Markt. Danach wird das Gebäude aufgrund einer „längeren Umbauphase“ geschlossen. Da sich Kaufland noch in der Planungsphase befinde, könne das Unternehmen auch noch nicht sagen, wie lange das dauert. Auf jeden Fall seien die Baumaßnahmen bei laufendem Betrieb nicht möglich. Annegret Adam, Sprecherin von Kaufland, sagt: „Da wir unseren Kunden moderne und zeitgemäße Einkaufsstätten bieten und die Immobilie sowohl baulich als auch technisch nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, werden wir diese umfangreich modernisieren.“

Mit verschiedenen Interessenten in Verhandlung

Aus diesem Grund könnten die Angestellten des Real-Markts auch nicht übernommen werden. Sie könnten sich jedoch bei einer anderen Kaufland-Filiale bewerben, da das Filialnetz in der Region sehr dicht sei.

Wie genau der jetzige Real-Standort später aussehen soll, ist noch nicht klar. Die „Schwäbische Zeitung“ hat allerdings erfahren, dass Kaufland wohl nur das Erdgeschoss nutzen und das erste Geschoss untervermieten möchte.

Für die zusätzlichen Flächen, die Kaufland in beiden Geschossen nicht selbst besetzt, sei man mit verschiedenen Interessenten in Verhandlungen. Ziel sei es, dass die Kunden bei einem Einkauf weitere Besorgungen und Dienstleistungen direkt vor Ort erledigen können. „Wir sprechen selbstverständlich auch mit denen, die bereits heute am Standort vertreten sind“, so Adam.

Das sind derzeit ein Friseur, ein Döner- und Feinkostladen, ein Nagelstudio, ein Reisebüro, eine Apotheke, eine Bäckerei, ein Kiosk mit Postfiliale und ein Schlüsseldienst. Sie hatten Ende November 2023 die Kündigung ihres Mietverhältnisses mit Real erhalten. Viele von den Geschäftsleuten kämpften mit Existenzängsten.

Ladeninhaber im Gebäude erleichtert

Einer von ihnen war Fayat Aksahin vom Döner- und Feinkostladen „Döner Symirna“. Er ist sich ziemlich sicher, dass er am Standort bleiben kann und ist erleichtert: „Das hat uns alle sehr gefreut. Es wird einiges verändert hier und ich glaube, das wird richtig gut“, sagt er. Im Moment prüfe Kaufland sogar, ob er seine Imbissgerichte von seinem Laden nach draußen auch während der Umbauphase weiterhin verkaufen darf - zumindest vielleicht in der Mittagszeit. Denn, so Aksahin: „Wenn ich meinen Mitarbeitern kündigen müsste, kämen sie nachher nicht mehr zurück, wenn ich sie wieder brauche.“ Die lange Umbauzeit sei zwar eine Hürde, aber er ist sich sicher, sie überwinden zu können.

Dass der Standort sich durch den Umbau deutlich verbessert, glaubt auch Marc Hamma, der eine Bäckerei-Filiale im Gebäude betreibt. Ein Vertrag mit Kaufland sei noch nicht unterschrieben, aber er ist überzeugt davon, dass seine Filiale dort bleiben wird und sagt: „Alle, die hier bisher einen Laden haben, bekommen auch die Chance, zu bleiben, wie ich gehört habe.“ Im Zuge der großen Renovierungen im Gebäude werde er seine Filiale baulich ebenfalls auf den neusten Stand bringen. Zunächst wartet er aber auf ein Gesamt-Konzept des neuen Hauptmieters.

Kaufland betreibt bereits seit 1998 in der Weingartener Innenstadt in der Karlstraße 16 eine Filiale und die soll auch dort bleiben. Ein Zusammenhang zwischen ihr und dem künftigen Standort in der Franz-Beer-Straße bestehe nicht. „Bei bundesweit über 770 Filialen sind wir in vielen Städten mehrfach vertreten“, so Kaufland.

Stadt will Kaufland beraten und unterstützen

Laut einer Umfrage vom vergangenen November ist der Noch-Real-Standort bei den Bürgern und auch bei den Betreibern der Läden im Gebäude beliebt. Dass die Stadt wieder einen Supermarkt an dieser Stelle wollte, ist kein Geheimnis, zudem der Bebauungsplan derzeit auch keine andere Nutzung zulässt. Sofern neue Geschäfte, die sich zusätzlich im Gebäude ansiedeln werden, nach den Regeln des Bebauungsplans spielen, habe die Stadt keinen Einfluss auf das Sortiment. Das sei Sache des Vermieters - der keine Aussage machen möchte - und dem Mieter Kaufland.

Oberbürgermeister Clemens Moll teilt auf Anfrage mit, dass die Stadt mit dem Unternehmen „einen hochwertigen und lokal bereits bekannten und anerkannten Partner im Bereich der Nahversorgung“ bekommt. Die Stadt werde Kaufland gern bei der Entwicklung des Standorts beraten und unterstützen, damit das Miteinander mit dem innerstädtischen Einzelhandel auch weiterhin gut bleibe.

Die Kaufland Stiftung & Co. KG gehört zur Schwarz-Gruppe und hat ihren Sitz in Neckarsulm. Im Juni 2020 kündigte Kaufland an, rund 90 Standorte von der Handelskette Real und den Online-Marktplatz real.de zu übernehmen.