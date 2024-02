Katja Hiller läuft in der Halle zur Silbermedaille

Auch Pia Schmidt-Rüdt (TV Weingarten/U20) gelang über 1,60 Meter im Hochsprung ein dritter Platz, während Maxi Mendel (TVW/Frauen) sich stark über die 60 Meter Hürden präsentierte. Die 9,19 Sekunden im Vorlauf reichten für einen sicheren Finalplatz der besten acht Läuferinnen. Dort steigerte sich Mendel auf 9,09 Sekunden und kam auf Platz sechs.

Stark verbessert zeigte sich Zehnkämpfer Emil Bruderrek (TVW/U20) sowohl im Hürdensprint, in dem er ebenfalls ins Finale (Sechster) einzog und sich auf 8,86 Sekunden verbesserte, als auch im Stabhochsprung. In dieser Disziplin stellte er erst vor zwei Wochen eine persönliche Bestleistung von 3,75 Metern auf. In Sindelfingen musste er bei 3,70 Metern einsteigen. Das war zwar laut Trainerin Waltraud Rosenfelder gewagt, gelang ihm aber bestens. Die nächste Höhe von 3,90 Metern bewältigte er ebenso, sodass Bruderrek die Meisterschaften mit Bestleistung und Platz vier abschließen konnte.