Der Comedian und YouTuber „Addnfahrer“ kommt am Sonntag, 10. März, 18 Uhr, mit seinem Live-Programm „S’ Lem is koa Nudlsubbn“ ins Kultur- und Kongresszentrum Weingarten. Wie die Veranstalter mitteilen, steht der 28-jährige Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz mit seinem ersten eigenen Programm auf der Bühne „und erobert mit seinem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum“.

Markenzeichen: Hut und orangefarbenen Hosenträgern

Seine Karriere in den sozialen Medien begann 2015 mit einem einfachen Video, das er aus Spaß mit einem guten Freund gedreht hat. Daraus erwuchs in kurzer Zeit eine große Fangemeinde und eine eigene Marke, der Addnfahrer mit Hut und orangefarbenen Hosenträgern. Sein bekanntestes Video „Dr. Sommer“ erreichte bisher mehr als 15 Millionen Menschen.

In „S’Lem is koa Nudlsubbn“ erzählt „Addnfahrer“ Geschichten aus einem „boarischen“ Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin. Und Dr. Sommer darf natürlich auch nicht fehlen...

Kartenverlosung und Datenschutz

Wer zwei Karten für den Kabarettabend in Weingarten gewinnen möchte, der sollte bis Mittwoch, 6. März, 12 Uhr, eine Mail mit seinem Namen und dem Stichwort „Nudlsubbn“ an [email protected] schicken. Die Gewinner werden benachrichtigt. Für die Hinterlegung der Karten an der Abendkasse werden die Daten der Gewinner an Dritte weitergegeben. Alle Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutz

Karten gibt es auch unabhängig von der Verlosung an den bekannten VVK-Stellen der Region sowie online unter www.eventim.de und unter addnfahrer.ticket.io