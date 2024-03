Karten für Live-Reportage über Ägypten gewinnen

Beppo Niedermeier kommt mit seiner Live-Reportage „Ägypten - Das Vermächtnis der Pharaonen“ am Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr (Einlass 19.15 Uhr) ins Kulturzentrum Linse nach Weingarten. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten für den Abend.

Beppo Niedermeier nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf die Suche nach den rätselhaften Ursprüngen der ägyptischen Hochkultur. Laut Pressemitteilung führt die Spur nicht nur entlang des fruchtbaren Niltals, vorbei an Hinterlassenschaften der Pharaonenzeit, sondern auch tief in die Sahara. Mit dem Beginn der Austrocknung des Sahararaums seien die Menschen gezwungen gewesen, in das fruchtbare Nildelta zu ziehen - vorbei an den natürlichen Felspyramiden, die der Wind inmitten der Wüste geschaffen hatte.

Geheimnisvoller Glasstein als Grabbeigabe

Unter den Grabbeigaben des berühmten Pharaos Tutenchamun wurde ein Amulett mit einem geheimnisvollen Glasstein gefunden. Untersuchungen ergaben, dass dieses Material aus dem Weltall stamme und als Meteoritengestein auf die Erde geregnet sei. Die Suche nach dem kosmischen Stein des Tutenchamun führt die Zuschauer der Multivisionsshow durch Oasen und entlang sagenumwobener Felszeichnungen inmitten der Wüste bis zum Gilf Kebir.

„Ägypten - Das Vermächtnis der Pharaonen“ erzählt von den Begegnungen mit Muslimen und Kopten, Nubiern und Christen, Tradition und Moderne, neuer und alter Geschichte. Aber auch von ganz erstaunlichen Erkenntnissen, wie Zusammenleben funktioniert.

Kartenverlosung und Datenschutz

Wer zwei Karten für die Live-Reportage gewinnen möchte, der sollte bis Freitag, 12 Uhr, eine Mail mit seinem Namen und dem Stichwort „Ägypten“ an [email protected] senden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Für die Hinterlegung der Karten an der Abendkasse werden die Daten der Gewinner an die Veranstalter weitergegeben. Alle Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutz

Weitere Infos und Tickets gibt es online unter www.WunderWelten.org oder in der Linse.