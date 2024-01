Im Zweifelsfall entscheidet das Wetter über Erfolg und Misserfolg einer Veranstaltung. Beim Großen Narrentreffen in Weingarten vom 19. bis 21. Januar wird es zwar Minusgrade geben, aber immerhin kaum oder keinen Regen. Am Freitag liegen die Temperaturen bei -1 bis -3 Grad, ab 17 Uhr soll die Regenwahrscheinlichkeit laut Wettervorhersage bei 0 Prozent liegen. Das sind gute Nachrichten für den ersten Narrensprung ab 18 Uhr.

Wärmer als 0 Grad wird es nicht

Samstags - bei dem das Programm bereits um 10 Uhr beginnt - ist sogar den ganzen Tag über Sonnenschein angesagt bei Temperaturen zwischen -1 und -4 Grad. Für den Großen Narrensprung am Sonntag können zwar Wolken vor die Sonne ziehen, Regen soll es aber keinen geben. Es könnte sogar 0 Grad haben, also etwas wärmer sein als am Samstag.