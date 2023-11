Kalender zeigt wieder Motive aus Weingarten

Zum elften Mal ist dieser Tage der Kalender von Rudolf Bindig mit Motiven aus Weingarten erschienen. Das Titelblatt für das Jahr 2024 zeigt einen herbstlichen Blick auf das Akademiegebäude mit den Türmen der Basilika im Hintergrund.

Das Kalenderjahr beginnt mit einem Blick vom Sechserweg auf die verschneite Altstadt von Weingarten. Die Fasnet ist im Februar mit einem Foto der roten Plätzler beim Narrensprung vertreten. Es folgen Aufnahmen von der Krokuswiese an der „Rössle-Kreuzung“, von der Fachhochschule und blühenden Kastanienbäumen im Stadtpark. Das Junibild zeigt den Bahnhof Weingarten-Berg mit einem Zug der Bodensee-Oberschwaben-Bahn. Aufnahmen vom Welfenfest und dem Kinderspielplatz im Freibad Nessenreben begleiten durch die Sommermonate Juli und August. Herbstmotive für die Monate September, Oktober und November zeigen den Brückenheiligen Nepomuk an der Brücke über die Scherzach, den Aufgang vom Mostgässle zum äußeren Klosterhof auf dem Martinsberg und die Marienkirche in der Weststadt. Das Dezemberblatt schließlich zeigt den Münsterplatz im Glanz des erleuchteten geschmückten Weihnachtsbaums bei Schnee.

Der Kalender ist ab sofort bei der Stadtinformation am Münsterplatz, beim Rosenhäusle in der Oberstadt und dem Cigo-Tabakshop im Kaufland erhältlich. Außerdem wird er auf dem Adventsmarkt im Schlössle und auf dem Nikolausmarkt (nur samstags und sonntags) verkauft. Der Reinerlös geht an den gemeinnützigen Verein zur Förderung eines Denkmals für den Weingartener Vertrag.