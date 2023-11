Kalender soll mit Vernissage noch mehr zur Geltung kommen

Der interkulturelle Kalender des Weingartener Kulturvereins InKultuRa, mit kreativen Werken junger Künstlerinnen und Künstler, hat mittlerweile eine schöne Tradition in Weingarten. In diesem Jahr sollen die interkulturellen Kunstwerke durch eine begleitende Ausstellung noch mehr zur Geltung kommen.

Die Vernissage findet am Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr im Showroom Stacheder am Broner Platz 3 statt. Die Ausstellung „Kinder malen Freiheit“ kann bis 12. Dezember kostenfrei besucht werden. In diesem Jahr entstanden die kreativen Kunstwerke unter Begleitung der Weingartener Künstlerin Annette Stacheder und dem Motto „Freiheit“. Der Kalender ist in Kürze über den Verein erhältlich.