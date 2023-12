Der Entwurf für das Denkmal zum Weingartener Vertrag sieht plötzlich ganz anders aus, nachdem der Denkmalschutz die Ursprungs-Idee verhindert hat. Das ärgert ein Mitglied der Jury.

Als Schriftzug hätte das Denkmal ans „Ruthersche Haus“ auf dem Münsterplatz angebracht werden sollen. Da der Denkmalschutz genau das nicht erlaubt, gestaltete der Künstler Marbod Fritsch seinen ersten Entwurf um. Der Schriftzug soll nun als fünf Meter großer Mosaik-Kreis direkt auf den Münsterplatz gepflastert werden. Das hat die Jury entschieden. Das neue Denkmal wird rund 22.000 Euro mehr kosten als die Ursprungs-Version.

Denkmalamt will kein Fassaden-Denkmal

Der Weingartener Kunstprofessor Martin Oswald gehört zur 14-köpfigen Jury der Stadt. Deren Mehrheit hatte 2022 unter 19 Teilnehmern eines Wettbewerbs Marbod Fritsch als Sieger gekürt. Die Aufgabe: Ein Denkmal zum Thema Weingartener Vertrag entwerfen, denn das Ereignis jährt sich im April 2025 zum 500. Mal. Der Schriftzug von Fritsch „Damit Frieden, Ruhe und Einigkeit dauerhaft bewahrt werden, sollen wir...“ hätte in goldenen Lettern an der Wand des „Rutherschen Hauses“ angebracht werden sollen. Das Denkmalamt lehnte dies jedoch ab. Genau wie eine Installation des Schriftzuges an jeder anderen Hauswand am Münsterplatz.

Normalerweise komme in so einem Fall der Zweitplatzierte eines Wettbewerbs zum Zug, sagt Martin Oswald. Er glaubt, dass die neue Version des Denkmals auf dem Boden übersehen wird und sagt: „Abgesehen davon, dass die Umsetzung viel teurer sein wird, ist das Vorgehen eine Beleidigung für alle anderen Künstler.“ Sie hätten schließlich nicht die Gelegenheit gehabt, einen völlig neuen Entwurf nachzureichen. Der zweitplatzierte Entwurf von zwei Oberschwaben sei in seinen Augen ohnehin der bessere, doch Oswald wurde überstimmt.

50.000 statt 28.000 Euro an Kosten

Der zweite Entwurf sah vor, an Hellebarden (Spieße) angebrachte Schilder zu beschriften. Beispielsweise Schüler hätten sie immer wieder mit neuen aktuellen Texten bestücken sollen. Wer sich dem Denkmal genähert hätte, hätte einen vom Tonband abgespielten Text des Vertrags zu hören bekommen. Oswald glaubt auch nicht, dass sich genug Sponsoren finden lassen, die dem „Förderverein Denkmal“ die für das Boden-Mosaik benötigten 50.000 Euro geben. Die erste Version hätte etwa 28.000 Euro gekostet, der Spendenstand beträgt derzeit rund 29.000 Euro.

Die Stadtverwaltung verteidigt den neuen Entwurf von Marbod Fritsch, auch die Denkmalschutzbehörde habe ihm schon zugestimmt. Die Verwaltung schreibt: „Ein alternativer Ausführungsstandort der Fassadeninstallation außerhalb des Münsterplatzes wurde vom Preisgericht ebenso verworfen wie der mögliche Rückgriff auf den ursprünglich auf Platz 2 gesetzten Wettbewerbsentwurf.“ Laut Rainer Beck, Fachbereichsleiter für Gesellschaft, Bildung und Soziales, ist das Vorgehen rechtens. Das habe sowohl ein Vergaberechtsanwalt als auch der Bund der Deutschen Künstler bestätigt.

Nutzbarkeit des Platzes gewährleistet

Dort, wo der Kreis hinkommen soll, wird das Basaltpflaster des Münsterplatzes aufgeschnitten und stattdessen mit schwarzen und weißen Natursteinen gearbeitet, so Beck. Es werde keine Unebenheiten geben. Der Platz sei weiterhin nutzbar. Man könne sich das Denkmal vorstellen wie die Wappen der Weingartener Partnerstädte, die vor dem Rathaus in den Boden eingelassen sind. Neben dem Kreis ist eine Stehle mit Informationen zum Weingartener Vertrag geplant.

Die Gemeinderäte reagierten auf die neue Version eher verhalten. „Der Platz ist nicht geeignet. Das Denkmal verliert sich dort“, fand Andreas Leicht (CDU). Birgit Ewert von der SPD hält den neuen Entwurf gestalterisch für fragwürdig: „Ich habe das Gefühl, auf dem Platz ist ein Halteverbots-Schild. Um den Text zu lesen, müssten sich die Leute um sich selbst drehen - das ist nur für die Besucher des Cafés nebenan lustig.“

Denkmal bewusst als Störer entworfen

Für die abgeänderte Idee von Marbod Fritsch sprach sich Susanne Münz (Grüne) aus, auch Dietmar Straub (CDU) kann sich das Denkmal gut vorstellen, denn der Münsterplatz sei bislang langweilig und dunkel gewesen. Es sollte jedoch eine Möglichkeit zum Sitzen in der Nähe geben, da sonst keiner an der Stelle verweile, um sich Gedanken zu machen.

Und das, betonte Beck nochmals, sei Sinn des Denkmals. Der Künstler habe bewusst ein störendes Werk entwerfen wollen, das nicht leicht zu deuten sei und die Menschen zum Nachdenken anrege. Sobald die Finanzierung des Projekts gesichert ist, wird der Gemeinderat final entscheiden, ob der Kreis auf den Münsterplatz gepflastert wird, oder nicht.