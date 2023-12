Seit rund sechs Wochen müssen die Glocken der Basilika St. Martin in Weingarten von Hand geläutet werden. Auch die Uhr am Turm steht seit dem still.

Grund ist, dass die Elektrik erneuert werden sollte, nun aber ein Ersatzteil fehlt. So teilt es das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Ravensburg mit, das die Sanierung der Basilika verantwortet.

Nur durch das technische Geschick des 16-jährigen Johannes Paul Weiss schlägt eine alte Uhr im Gebäude überhaupt noch die Stunden an. Der junge Mann ist momentan wohl der einzig lebende Mensch, der alle elf Glocken der Basilika schon einmal von Hand geläutet hat.

Uhr ging seit 50 Jahren nicht mehr

Die Holzstufen knarzen unter den Füßen, es ist etwa 17.30 Uhr. Viele schmale Treppen geht es hinauf in den Südturm der Basilika, in dem sechs Glocken hängen. Johannes Paul Weiss läuft mit jugendlicher Beschwingtheit die Stufen hinauf, in seiner Hand mehrere Taschenlampen und ein Verlängerungskabel.

Er ist derzeit sozusagen der Glöckner von Notre Basilika, sieht aber Quasimodo, dem berühmten Pendant aus Paris, nicht ähnlich. Plötzlich bleibt Johannes Paul (der nach dem ehemaligen Papst benannt ist) stehen und zeigt auf ein antikes Uhrwerk. Mit seinem eindrucksvollen Räderwerk steht es verschlossen in einem Glaskasten. Der 16-Jährige zückt den Schlüssel und lächelt.

Die gesamte Basilika wird gerade saniert, weshalb auch die Elektrik für das Läutwerk erneuert werden sollte. Die zuständige Firma habe die alte Elektrik abgebaut und wollte die neue einbauen. Doch dann, so schreibt das Amt für Vermögen und Bau, fehlte ein Ersatzteil, sodass gar nichts mehr funktionierte. Das Gotteshaus wäre also mucksmäuschen still geblieben.

Wenn das Handy klingelt, läutet die Hosanna

Normalerweise hätte ab diesem Zeitpunkt auch keine Glocke mehr die Stunde angeschlagen, aber der Technik liebende Johannes Paul Weiss hat die Uhr von 1886 wieder zum Laufen gebracht. Sie stand seit mehr als 50 Jahren still.

Zweimal am Tag muss man die Uhr nun aufziehen, dann sorgt sie dafür, dass die Glocke Salvator jede viertel Stunde schlägt und die Glocke Maria jede volle. Die Glocke Hosanna würde die Stundenschläge eigentlich wiederholen, ist von der Uhr aber abgehängt. Sie ist mit mehr als sechs Tonnen die größte, älteste (1490) und berühmteste Glocke Weingartens.

„Es gibt schon noch viele, die sich am Glockenschlag orientieren, und sei es nur, um daran erinnert zu werden, dass schon wieder eine halbe Stunde um ist“ Johannes Paul Weiss

Und wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass die Glocken (und übrigens auch die Orgeln) in der Basilika eine Leidenschaft des jungen Mannes sind, der würde es beim Klingelton seines Handys bemerken. Denn es ist das Läuten der Hosanna.

Auf dem weiteren Weg in den Glockenturm schließt sich Noah Schott an. Der 15-jährige Ministrant ist ein Kindergartenfreund von Johannes Paul und hilft ihm häufig beim Läuten.

An den Wochentagen werden vier Glocken geläutet, am Wochenende sechs und an den Hochfesten wie Weihnachten sieben - da ist Unterstützung gefragt. Johannes Paul sagt: „Mir helfen Ministranten, Mitglieder vom Kirchengemeinderat und Bekannte von mir.“ Fremde in den Glockenturm zu lassen, das gehe natürlich nicht, allein aufgrund des Themas Sicherheit.

Es zieht durch das offene Gebälk

Oben angekommen hängen die Glocken mächtig und stolz und so tief, dass unachtsame Zeitgenossen gegen die Klöppel laufen könnten, die unten aus den Glocken herausschauen. Johannes Paul stellt überall Taschenlampen auf, denn sonst gibt es keine Lichtquelle. Draußen regnet es und die Kälte zieht durch das offene Gebälk.

Eine Viertelstunde bleibt noch bis 18 Uhr, dann geht die Messe unten in der Basilika los. Noah greift sich eine Glocke, Johannes Paul gleich zwei, SZ-Reporterin Stefanie Rebhan hängt sich an die Glocke Benedikt von 1748 mit 460 Kilogramm. Alle tragen Gehörschutz und dicke Handschuhe, dann gibt der Glockenexperte das Zeichen.

Er sagt: „Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn“, dann zieht er an den beiden Seilen und die Glocken beginnen fast sofort zu läuten. Benedikt braucht scheinbar noch ein bisschen Schwung, aber durch kräftigeres Ziehen am Seil und leisen Drohungen, erklingt auch sein Ton endlich.

Gänsehaut breitet sich auf dem Körper aus und das nicht nur, weil es kühl ist. Den vollen Klang von vier Glocken ganz aus der Nähe zu hören, zu sehen, wie die teilweise Jahrhunderte alten Kolosse majestätisch hin und her schwingen und zu wissen, dass die ganze Stadt sie hört, hat etwas Magisches. Auf jeden Fall etwas sehr Beeindruckendes. Bis die Arme anfangen zu schmerzen, versteht sich, denn fünf Minuten - so lange läuten die Glocken immer - können ganz schön zäh werden.

Glöckner orientiert sich am Lichtsignal

Dann setzt sich Johannes Paul an den Rand des Gebälks, schaut auf die Fenster der Basilika und Nebenräume hinunter und sagt: „Oft nehme ich mir eine Decke und einen Tee mit hoch, weil man nie weiß, wie lang es dauert.“ Gemeint ist die Messe, denn bei der Wandlung von Wein und Brot läutet erneut eine Glocke.

Um den Moment nicht zu verpassen, hat Johannes Pauls Vater, Klaus Weiss, Mesner der Basilika, ein Licht in eines der Fenster gestellt. Es wechselt die Farbe, sobald der Zeitpunkt naht und schon positioniert sich Johannes Paul wieder. Als das Licht rot wird, zieht er am Seil und der Ton erklingt.

Viermal die Woche läutet er die Glocken, zweimal am Tag ziehen sein Vater und er die Uhr auf. Hinzu kommt, dass die Gloriosa-Glocke noch länger, also seit mehr als zehn Wochen, nicht mehr elektrisch funktioniert. Johannes Paul muss sie jeden Freitag um 15 Uhr für fünf Minuten zur Todesstunde Jesu läuten. Sie hängt genau wie die Hosanna im Nordturm und wird nur an Hochtagen geläutet. Die restlichen drei Glocken befinden sich im Dachreiter und kommen nur selten zum Einsatz.

Ab dem 22. Dezember soll alles wieder funktionieren

Die zeitaufwändige Nebenbeschäftigung mache dem 16-jährigen Schüler (der bereits eine Ausbildungsstelle zum Orgelbauer hat) nichts aus. „Ich mache das total gern“, sagt er, und wer in sein Gesicht schaut, dem ist klar: Der junge Mann lügt nicht. Noah Schott nickt: „Es ist ein Privileg hier hochzukommen und die Glocken zu läuten, auch wenn ich es mittlerweile in den Handgelenken spüre.“

Johannes Paul trägt ein Holzbrett heran und die SZ-Redakteurin darf ihren Namen darauf schreiben. „Da haben sich alle verewigt, die 2023 schon eine Glocke geläutet haben. Das wird hier zur Erinnerung deponiert“, sagt er.

Dem Amt für Vermögen und Bau habe die zuständige Elektrik-Firma mitgeteilt, dass das Läutwerk bis zum 22. Dezember wieder funktionieren soll. Dieser Aussage trauen die beiden jungen Männer nicht, denn der jetzige Zustand hält schon Wochen an. Dennoch geben sie die Hoffnung nicht auf, dass bis Weihnachten alles wieder in Gang gebracht ist. Denn zu dieser Zeit des Jahres läuten die Glocken so häufig, dass Johannes Paul und Noah eigentlich auch gleich in den Südturm einziehen könnten - da würden Tee und Decke nicht mehr ausreichen.