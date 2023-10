Jugendliche unternehmen eine politische Informationsfahrt nach Berlin

Sechs Jugendliche des Jugendgemeinderates Weingarten hatten Anfang Oktober die Gelegenheit, an einer politischen Informationsfahrt nach Berlin teilzunehmen. Die Fahrt ist vom Wahlkreisbüro Ravensburg der Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger organisiert und durchgeführt worden. Neben den Jugendgemeinderäten aus Weingarten nahmen auch andere Jugendorganisationen teil ‐ insgesamt 50 Personen.

Die Informationsfahrt bot den Jugendlichen, die mit dem Zug anreisten, einen vielseitigen Einblick in die Arbeit des Bundestags und der Bundesregierung. Neben den festgelegten Programmpunkten und Besichtigungen historischer und kultureller Sehenswürdigkeiten wie der East-Side-Gallery, einem Stadtrundgang, einer Möglichkeit zur Diskussion mit der Abgeordneten Agnieszka Brugger, der Besichtigung des Plenarsaals, einem Vortrag über die Aufgaben und die Arbeit des Parlaments im Deutschen Bundestag, der Besichtigung der Kuppel des Reichstagsgebäudes, einem Informationsgespräch im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, einem Besuch am Denkmal für ermordete Juden Europas und dem Besuch im Futurium hatten die Jugendlichen auch noch etwas Zeit zur freien Verfügung wie beispielsweise für einen individuellen Rundgang am Brandenburger Tor.

In der Jugendgemeinderatssitzung am 18. Oktober berichteten die Jugendgemeinderäte von einem bereichernden Austausch mit den anderen Teilnehmenden und spannenden Einblicken in die Politik.