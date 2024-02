Sauköpfe, Sauschwänze, Berliner und Quarkbällchen: Zur Fasnet und damit nur wenige Tage vor der Fastenzeit schlemmen die Weingartener (und alle anderen Fasnetsfreunde) nochmal so richtig. Was Gastronomen und Bäcker jetzt anbieten und warum.

Fasnetsküchle gibt es seit rund 500 Jahren

Früher war völlig klar, dass nach der Fasnacht - im Dialekt Fasnet - die Fastenzeit beginnt. Die Speisen, die nach Aschermittwoch nicht mehr gegessen werden durften, mussten vorher noch verspeist werden, damit sie nicht verderben. Dazu gehörten alle Fleischprodukte, aber auch Schmalz, Fett, Butter, Milch und Eier.

„Darum gibt es so viel Fettgebackenes in der Fasnet, wozu auch die verschiedenen Fasnetsküchle zählen“, sagt Andreas Reutter von der Plätzlerzunft Weingarten. Fasnetsküchle seien schon vor etwa 500 Jahren hergestellt worden, indem süßer Hefeteig in Fett gebacken wurde. Man formte sie meist zu Ringen oder Kugeln und wälzte sie in Zucker.

Apropos Fett: In vielen Orten im schwäbisch-alemannischen Raum ist der „Schmotzige Dunschtig“ Auftakt der Fasnet. Und „Schmotz“, so erklärt es die Diözese Rottenburg-Stuttgart, bedeutete nichts anderes als Fett.

Am fetten Donnerstag wurde traditionell nochmal geschlachtet und in Fett gebacken, bevor die Fastenzeit begann, schreibt sie.

Eigentlich war es nur der Dienstag vor Fastenbeginn, an dem geschlemmt wurde, mit der Zeit kamen die Tage davor dann auch noch dazu. Vor allem Fleisch von warmblütigen Tieren kam dann auf den Tisch, denn Fisch war auch in der Fastenzeit erlaubt. So entstand im Übrigen der Begriff „Karneval“, der sich vom lateinischen „carnelevare“ ableitet, was in etwa „Fleischwegnahme“ bedeutet, so die Diözese.

Sauschwänze sind besonders lang

Im Hotel Restaurant Rössle in Weingarten gibt es vor der drohenden Fleischwegnahme deshalb nochmal halbe Sauköpfe und die werden laut Gastronom Gerhard Flaitz schon seit Mitte Januar zu Hauf bestellt. „Die Borsten werden entfernt und Augen kommen raus, damit sich der Gast nicht beobachtet fühlt“, sagt er. Auch im Sud gekochte Sauschwänze bereitet er vor.

Die seien ungewöhnlich lang, weil die Schwänze bei den meisten Ferkeln abgeschnitten werden. Nicht so bei den Schweinen, die er verarbeitet. Die Sau-Ohren werden paniert und mit Kartoffelsalat angeboten. Viele Kunden nehmen die besonderen Speisen mit nach Hause, so der Koch und Metzger, auf Sonderwunsch auch samt Borsten.

Eine Fasnetsspezialität, für deren Zubereitung man laut Flaitz ein spezielles Fachwissen benötigt, sind die Kuh-Euter. Sie sind allerdings nicht als solche zu erkennen, sondern ähneln optisch dem Schnitzel. „Es ist heutzutage schwer, an diese Dinge heranzukommen. Wir können das, weil wir eine Metzgerei haben und alles selber machen“, so Flaitz.

Seit 1911 biete seine Familie diese Spezialitäten zur Fasnetszeit an. Saure Kutteln, Leber und andere Innereien stehen noch bis kommenden Dienstag zusätzlich auf der Agenda. Die restliche Speisekarte ändert sich aber nicht, „für die Menschen, die halben Sauköpfen nicht zugetan sind“, sagt Gerhard Flaitz.

Spezialitäten auch im Bären und Max Café

Saure Kutteln und Linsen bietet der Gasthof Bären die nächste Zeit ebenfalls an. Das Max Café in Weingarten hat zur Fasnet Wecken und einen Schwäbischen Hotdog im Repertoire. Café-Betreiber Maximilian Sedelmayr sagt: „Unser Hotdog besteht aus einer halben Seele mit Seitenwurst und Schmelzzwiebeln und wird es nur zur Brunnenputzete am Mittwoch, am Gumpigen Donnerstag und am Fasnets-Sonntag geben.“

Die Bäckereien konzentrieren sich selbstredend auf die Tradition Fasnetsküchle. Überall glänzen Berliner und Quarkkugeln mit unterschiedlichsten Füllungen in der Auslage, so auch in den Filialen der Bäckerei Frick. „Unser absoluter Renner sind die Schneeballen. Da verkaufen wir bis zu 1000 Stück pro Tag“, sagt Verkaufsleiterin Nadja Koschitz. Dabei handelt es sich um einen in Öl gebackenen Brandteig, der mit einer Quark-Sahnecreme mit Zitronen-Note gefüllt wird.

Koschitz und ein Konditormeister haben ganz neu für diese Fasnets-Saison den sogenannten „Bussi Ber“ kreiert - einen Berliner mit einer Füllung aus selbstgemachtem Vanillepudding in Kombination mit Himbeer-Marmelade. Beliebt seien außerdem die Quark-Küsschen - Berlinerteig, in den der Quark schon mit eingearbeitet wurde - sowie der Apfelballen. Der ist rechteckig, ebenfalls aus Berlinerteig und mit einer Apfelfüllung versehen. Von Ende Januar bis zum Funken werden die Spezialitäten verkauft.

Am Mittwoch, 7. Februar, verteilen die Altdorfer Tratschbasen ab 10 Uhr Fasnetsküchle während des Marktes in Weingarten.