Was wurde in den vergangenen Wochen nicht diskutiert und geschrieben über das Weingartener Freibad Nessenreben. Klar, die Debatte im Moment dreht sich um Überlegungen zur Freibadschließung im Zusammenhang mit den städtischen Sparmaßnahmen. Doch ein Blick ins Archiv zeigt: Hochkonjuktur im Freibad sieht anders aus. Und sie hängt massiv vom Wetter ab. Vor genau 20 Jahren, im Sommer 2003 wurde mit mehr als 135 000 Badegästen der Besucherrekord geknackt. Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried blickt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ auf diese Ausnahme–Monate zurück und erklärt, warum er 2003 ungern als „Jahrhundertsommer“ bezeichnet.

Bis heute außergewöhnlich, aber damals „Neuland“

„Vor 20 Jahren war das für alle Neuland“, erinnert sich Roland Roth. Niemand habe einen solchen Sommer erwartet. „So etwas gab es seit 1983 nicht“, inzwischen seien die Sommer 2006, 2015, 2018 dem nachgefolgt. Auch wenn die Anzahl an Sommer– (ab 25 Grad) und Hitzetagen (ab 30 Grad) aus dem Jahr 2003 nicht getoppt wurden.

Das sind die Unterschiede zwischen Schussental und Allgäu

Wie sich so ein Sommer auswirkt, hängt stark davon ab, wo man ihn verbringt, weiß Roland Roth. Da seien die Unterschiede schon allein im Kreis Ravensburg deutlich.

Im Schussenbecken wird man das in den nächsten zehn und zwanzig Jahren merken. In Ravensburg und Weingarten heizt sich die Luft durch die Versiegelung enorm auf und kühlt nachts nur wenig ab, da kommt die Hitze immer on top. Roland Roth

In einem kleinen Ort im württembergischen Allgäu auf 700 Metern könnte man die Hitze hingegen „locker ertragen“, so Roth.

Wo sich die Temperaturen noch krasser unterscheiden

Dass die versiegelte Fläche im Schussental nicht weiter steigen dürfe, hätten die Verantwortlichen laut Roth „noch nicht kapiert“. Er empfiehlt den Blick nach München. „Da sehen wir krasse Temperaturunterschiede von sechs oder sieben Grad im Vergleich zum Umland.“

Das Jahr 2003 sei trotzdem ein Sonderfall gewesen. „Die Uni Bern hat nachgewiesen, dass es mit Sicherheit der heißeste Sommer seit 500 Jahren war“, erklärt der Experte. Durch Eisbohrungen in Gletschern könne man das herausfinden, auch wenn der Deutsche Wetterdiest die Temperaturen erst seit 120 Jahren notiert.

Experte kritisiert Hysterie

Einen Unterschied im Vergleich zu heute, macht Roland Roth im Umgang mit dem Sommer 2003 aus. „Die Wetterhysterie, die wir heute haben, gab’s damals in dieser Form nicht.“ Wenn es heute zwei Wochen kühl sei, „drehen die Leute hohl“, meint er. Wenn es dann mehrere Tage heiß wird, holt Roth aus, „kommen dieselben Leute und sagen, die Hitze sei unerträglich“. Es fehle also ein demütiger Umgang mit dem Wetter. „Da hilft es nicht, wenn im Fernsehen sofort eine Sondersendung läuft sobald’s 30 Grad hat.“ Umgekehrt hält er vor Augen: „Sobald es im Sommer mal auf dem Säntis schneit — etwas ganz normales — fangen manche an den menschengemachten Klimawandel zu bezweifeln.“ Für diese, sagt Roth augenzwinkernd, „muss die Erde eine Scheibe“ sein. Es fehle ein gewisser Horizont im Umgang mit dem Wetter.

Vor 20 Jahren sei das anders gewesen. „Wir haben damals erst damit begonnen, die Tage mit mehr als 35 Grad in eine Statistik aufzunehmen“, erklärt Roth. Für diese gibt es noch keinen Fachbegriff: „Wir sind also buchstäblich sprachlos.“

Tipps für den Umgang mit Extremwetter

Wenn diese aber häufiger werden, was kann man tun? Der Wetterexperte sagt: „Mitdenken!“ Das fange beim Hausbau an. Die Zeit großer Glasfronten sei abgelaufen. Und der Flächenverbrauch müsse enden. „In Oberschwaben wird heute noch versiegelt und versiegelt und versiegelt.“ Letzteres sei nicht nur bei Hitze gefährlich. „Wenn die Luft so heiß ist, nimmt sie viel mehr Wasser auf. Kommt das Wasser runter, kann es schnell so aussehen wie im Ahrtal.“ Großflächige Versiegelung könne mit heftigen Regenmassen schlicht nicht umgehen. Oder wie Roth es komprimiert: „Je weniger Versickerungsfläche, umso mehr Versicherungsfälle.“

Und wie wird dieser Sommer noch?

Doch von den Extremwettern zurück in den diesjährigen Sommer. „Auf uns kommt eine langanhaltende Hitzeperiode zu“, prognostiziert der Wetterwarten–Gründer. „Da wird man wieder sehen, wie schnell sich das Becken um Ravensburg und Weingarten aufheizt.“ In den verbleibenden drei Wochen meteorologischem Sommer wird er einiges aufholen, sagt Roth. „Wir werden in den nächsten sieben Tagen fast täglich die 30–Grad–Marke erreichen.“ Der August werde im Vergleich mit den Mittelwerten zu warm ausfallen, ist sich Roth sicher. „Aber nicht so, wie 2003.“