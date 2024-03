Am 8. April eröffnet das Restaurant Sonne in Weingarten mit neuem Pächter und neuem Namen. Savino Marasciuolo will aus dem künftigen „Terra Nostra“ eine feine italienische Küche machen. Beraten wird der neue Pächter dabei von Mario Giampa, der bereits einige Restaurants in der Region besitzt.

„Der Berater unseres neuen Pächters ist ein erfahrener Vollprofi, der in der Umgebung für sein gutes Essen bekannt ist“, sagt Stefan Schädler. Ihm und seinem Geschäftspartner Patrick Buchhorn gehört das traditionsreiche Hotel Restaurant Sonne in der Liebfrauenstraße. Froh sind die beiden vor allem, weil endlich jemand den speziellen Pizza-Holzofen im Haus bedienen kann. Das sei bislang nicht der Fall gewesen, denn um mit dem Ofen umzugehen, brauche es eine extra Ausbildung.

Große Gruppen sind gern gesehen

Der Ofen ist auch ein Grund, weshalb sich Savino Marasciuolo für die Sonne entschieden hat. „Der Holzofen ist am Aussterben, dabei ist er etwas Besonderes mit viel Tradition“, sagt er. Er hält den Standort des Restaurants in der Stadt außerdem für sehr attraktiv. Es fehle in der Umgebung bislang ein italienisches Lokal, in dem auch größere Gruppen feiern können.

Das will sein Team mit vier Festangestellten und einigen Aushilfskräften besonders hervorheben. „Wir möchten uns auch auf Firmen- und Weihnachtsfeiern mit großen Gruppen konzentrieren, weil wir einfach den Platz dafür mit 160 Plätzen haben“, sagt Marasciuolo, der aus Apulien stammt.

Gehobene italienische Küche

Für alle anderen hat das „Terra Nostra“ sieben Tage die Woche geöffnet, auch mit Mittagstisch, der sich wöchentlich ändern wird. Eine Standardküche will das Team aber nicht bieten, viel mehr soll es unter anderem um feine italienische Küche mit Pizzen aus dem Holzofen und frischen Fischen gehen.

Umgebaut oder renoviert wird nichts, da eine Modernisierung des Innenraums vor nicht langer Zeit stattgefunden habe. Savino Marasciuolo ist froh über seinen Berater, der mehr Erfahrung in Sachen Gastronomie mitbringt und in Ravensburg, Wolpertswende und Vogt jeweils ein Restaurant samt Catering mit dem Namen „La Bottega de Gusto“ führt.

Sonnen-Besitzer sind erleichtert

Zuletzt hatten Sonnen-Besitzer Schädler und Buchhorn versucht, das Restaurant neben dem Hotel auch weiter zu betreiben. Die vorigen Pächter, zwei Griechen, hatten sich nämlich entzweit, woraufhin einer das „Cavos“ - wie es in dieser Zeit hieß - nach nur einem Monat verließ. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Besitzern und dem verbliebenen Pächter lief nicht mehr gut, sodass sich die Wege der Parteien Ende 2023 trennten.

Personalengpässe machten den vorherigen Pächtern zu schaffen. (Foto: Hotel Restaurant Sonne )

Doch es war schwerer als gedacht, das Restaurant, das wieder unter dem Namen Sonne firmierte und weiterhin griechische und italienische Speisen anbot, am Laufen zu halten. Auch Personalengpässe machten den Besitzern zu schaffen. „Das war ziemlich viel Arbeit und wir möchten uns einfach lieber auf das Hotel konzentrieren. Da kennen wir uns deutlich besser aus“, sagt Stefan Schädler. Deshalb ist er umso glücklicher, die Restaurant-Verantwortung in die Hände der beiden Italiener geben zu können.