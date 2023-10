Der Investor des 14 Nothelfers in Weingarten, pro invest aus Ulm, will das ehemalige Krankenhaus doch abreißen lassen. „Alle Ansätze für eine OP-Nutzung sind gescheitert“, so Rainer Staiger, Chef von pro invest am Montag im Gemeinderat.

Durch den Zuschnitt des Gebäudes könne es aber nicht anders genutzt werden, weshalb ein komplett neues Gebäude „der einzig gangbare Weg“ ist.

Verwaltung stellt geplanten Abriss als Vorlage-Fehler

Erst vor wenigen Tagen noch hatte die Stadtverwaltung Weingarten von einem Fehler in der Sitzungsvorlage gesprochen, als schon dort die Rede von einem Abriss war.

Einige Gemeinderäte hoffen nun immer noch auf eine weniger endgültige Lösung, andere haben sich von der Medizin in Weingarten endgültig verabschiedet. Die Entscheidung steht noch aus.