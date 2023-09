Interne Duelle gehen an die dritte Mannschaft

Dass ein Verein mit zwei Teams in einem Pflichtspiel aufeinandertrifft, passiert eigentlich nicht. Immer mal wieder gibt es aber Ausnahmen, wie nun auch der TV Weingarten feststellen durfte. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen trafen die zweite und die dritte Handballmannschaft der Weingartener aufeinander.

Zwei spannende Spiele

Durchaus überraschend waren die Ergebnisse. Eigentlich gelten die Zweitvertretungen als stärker. In den internen Duellen des TV Weingarten setzte sich aber zweimal jeweils die dritte Mannschaft durch. Das Männerspiel in der Kreisliga B endete 29:28 (14:15)für die Herren 3. Das entscheidende Tor in der 59. Minute markierte Mark Gmünder per Siebenmeter. Bei den Frauen siegte die dritte Mannschaft mit 26:25 (12:12). Martina Grupp traf in der Großsporthalle 31 Sekunden vor Schluss zum Sieg.