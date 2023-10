Inder eröffnet im Alt.Ochsen in Weingarten

Die Weingartener Gastronomie wächst. Spätestens Ende kommender Woche wird das Restaurant „Indian Vibe“ im Alt.Ochsen in der Ochsengasse eröffnen. Das sagt der neue Pächter Harpreet Singh, der mehrere Lokale in München betreibt. Das Gebäude gehört den Brüdern Benjamin Bendel und Philipp Flaitz, Letzterer war bis vor Kurzem auch noch im Besitz des Waldhorns. Er hat es nun an das Unternehmen Junker Wohnbau verkauft, das den Abriss des Hauses im kommenden Frühjahr plant, um ein Mehrfamilienhaus an dieser Stelle zu bauen.

Lange fehlte stimmiges Konzept

Mitte 2020 kauften Benjamin Bendel (40 Jahre) und Philipp Flaitz (32 Jahre), die auch das Hotel Gasthof Rössle betreiben, den Alt.Ochsen. Im oberen Bereich befinden sich rund 25 Appartements, die bestehen bleiben. Die Gastronomie im mittleren Bereich war damals schon geschlossen, den Gewölbekeller nutzte die Fasnetsband Schussagugga, die vor etwa einem Jahr ausgezogen ist.

Während der Corona-Pandemie sei es unmöglich gewesen, einen Pächter zu finden, sagt Benjamin Bendel. Später habe es einige Interessenten für den Gastro-Bereich gegeben, aber niemand konnte die Brüder bislang mit einem stimmigen Konzept überzeugen. Bendel: „Wir haben ein grobes Konzept verlangt, um zu sehen, wer wirklich Interesse und vor allem wer auch Ahnung von Gastronomie hat. Bei vielen beschlich uns das Gefühl, sie hatten es eben nicht.“ Tatsächlich lieferten 80 Prozent der Interessenten auch kein Konzept ab.

Dann kam Harpreet Singh, ein gebürtiger Inder, der mit seinen Gastro-Betrieben in München durchaus weiß, welche Chancen und Risiken mit der Pacht einhergehen. Sieben Mitarbeiter unter Geschäftsführer Sukhjinder Singh werden das „Indien Vibe“ führen. Singh lebt bereits seit fünf Jahren in Weingarten, er führt auch den Asian Market Lebensmittel gegenüber des Alt.Ochsens.

Andere indische Restaurants stören nicht

Eröffnet werden soll das Restaurant Mitte dieser Woche, spätestens am Wochenende, so der Pächter. Dafür seien neue Tische und Stühle angeschafft worden, die Geräte in der Küche wurden erneuert und die Dekoration liegt auch schon bereit. Dass es zu Schwierigkeiten mit den beiden anderen indischen Restaurants kommen könnte, glaubt Harpreet Singh nicht: „Der eine hat eine Mixküche, in der es beispielsweise auch italienische Speisen gibt, der andere kommt ursprünglich aus Pakistan, was sicherlich auch einen Unterschied im Angebot macht.“ Er selbst wolle ausschließlich indisch anbieten, inklusive des in Indien sehr beliebten Streetfoods. Zudem versuche er, sich Richtung ayurvedische Küche zu orientieren.

Für den Gewölbekeller haben Bendel und Fleitz auch einen neuen Plan. Zunächst einmal bieten sie die Räumlichkeiten der Stadt oder Vereinen an, die dort während des großen VSAN Narrentreffens 2024 und während des jährlich stattfindenden Umzugs bewirten können. Danach möchten sie einen zweiten Fluchtweg in den Keller bauen lassen. „Bisher gibt es einen über eine Leiter, gesetzlich müsste es aber zwei geben. Wir mussten bei jeder Veranstaltung eine Sondergenehmigung einholen und auch die Anzahl der Gäste begrenzen. Nach dem geplanten Umbau würde der neue Pächter dann optimale Zustände antreffen“, sagt Benjamin Bendel. Der Gewölbekeller biete sich weniger für einen Gastronomiebetrieb an, wäre aber als Veranstaltungsfläche geeignet.

Verkauf wegen stark gestiegenen Baukosten

Philipp Flaitz kaufte das Hotel Waldhorn in der Karlstraße vor rund sechs Jahren mit der Idee, es abzureißen und stattdessen ‐ wie von der Stadt vorgeschrieben ‐ ein Mehrfamilienhaus errichten zu lassen. Doch die Preise in der Bauwirtschaft haben angezogen. Er sagt: „Die Baukosten sind stark gestiegen und auch die Zinslage ist ungünstig. Da wir nicht vom Fach sind, was das Thema Bauen angeht, wollte ich mich dem Risiko nicht aussetzen und das Projekt Experten in die Hände geben.“

Diese Experten sind in Weingarten keine Unbekannten: Junker Wohnbau hat seinen Sitz heute zwar in Friedrichshafen, stammt aber aus Weingarten und hat dort auch schon einige Projekte realisiert. Das Waldhorn soll im kommenden Frühjahr abgerissen und als Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage neu erbaut werden. Bislang wurde das Gebäude eigentlich als Hotel gepachtet, sein längerer Zeit befinden sich aber feste Mieter dort.