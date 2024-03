In Weingarten steht das ganze Schussental auf

In Weingarten steht das ganze Schussental auf

Weingarten / Lesedauer: 3 min

Das Schussental steht auf: Weingarten hat sich mit 14 Gemeinden und weiteren Partnern zusammengeschlossen, um am 21. März für Toleranz, Demokratie und Vielfalt zu demonstrieren. Später wird sich der Demonstrationszug mit dem aus Ravensburg zu einer gemeinsamen Kundgebung treffen. (Foto: Uli Deck/dpa )

Am 21. März wird es in Weingarten eine große Kundgebung geben. Sie soll sich später mit einer in Ravensburg verbinden. Das ist der Grund.