In dieser Straße in Weingarten gilt künftig Tempo 30 statt 50

Die Tempo-30-Zone in der Talstraße in Weingarten wird ausgeweitet. Künftig soll die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer nicht nur im Bereich der Kindergärten auf 30 begrenzt werden, sondern auch auf dem Stück von der Blumen- bis zur Einmündung in die Rosenstraße. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Vorfahrtsregeln ändern sich nicht

Die Talstraße hat westlich wie östlich den gleichen Charakter: der gleiche Verkehr, parkende Autos am Straßenrand, wie Jens Herbst, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, in der Gemeinderatssitzung sagte. „Vor dem Hintergrund ist es nur logisch, die Tempo-30-Zone auszuweiten.“

Mindestens bis hin zur Einmündung Rosenstraße soll die Tempo 30 Zone in der Talstraße ausgeweitet werden. (Foto: David Weinert )

Die aktuell geltenden Vorfahrtsregeln ändern sich laut Stadt dadurch nicht. Weiterhin gilt also: Wer in der Talstraße von der Kreuzung Blumenstraße zur Ampel an der Waldseer Straße unterwegs ist, hat Vorfahrt. Die Stadt begründet das mit den dort verkehrenden Linienbussen.

Stadt prüft weitere Verlängerung der Zone

Die Stadtverwaltung prüft laut eigenen Angaben derzeit, ob die Tempo-30-Zone sogar bis hin zur Waldseer Straße gelten kann. Das sei auch der Grund, warum es noch etwas dauern werde, bis die alten Verkehrszeichen ab- und die neuen aufgebaut würden. Die Änderung soll aber noch im ersten Halbjahr 2024 erfolgen.