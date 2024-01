Immer mehr Kinder im Kreis Ravensburg kämpfen mit Sprachproblemen

„Ich kletter Baum“, „Ase statt Hase“ oder „Wann Mama nach Hause kommt?“: Immer mehr Kinder und Jugendliche im Kreis Ravensburg gehen wegen mangelnder Sprachentwicklung zur Logopädie. Das bestätigen Experten in der Region. Auch Zahlen der Gesetzlichen Krankenkassen deuten darauf hin. Therapeuten können die hohe Nachfrage kaum noch bewältigen.

Die Ursachen für Sprachentwicklungsstörungen sind vielfältig. Einen großen Faktor nennen Experten aus der Region: Digitale Medien hemmen die Sprachentwicklung von Kindern. Die Pandemie hingegen beeinflusste diese nur bedingt.

Massive Zunahme im Kreis Ravensburg

Landesweit nimmt laut den Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) die Zahl der logopädischen Behandlungen zu. 165 aus 1000 Versicherten gingen wegen einer Störung der Sprache im Jahr 2022 in Therapie. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Konkrete Zahlen der GKV für einzelne Regionen im Land gibt es nicht, genauso wenig wie verlässliche Studien. Fragt man aber hiesige Expertinnen und Experten, bestätigen sie die Entwicklung. Mehrere Logopäden sagten Interviewanfragen ab, weil sie in ihrem Arbeitsalltag keine Zeit dafür fänden.

„In den logopädischen Praxen werden die Wartelisten aktuell immer länger“, schreibt Rahel Schieffer, Leiterin der Schule für Logopädie in Weingarten. Die Fachschule arbeitet eng mit Ärzten und Ärztinnen und Therapieeinrichtungen zusammen. Der Vogter Kinderarzt Frank Kirchner und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Oberschwaben spricht sogar von einer massiven Zunahme. Als Kinderarzt hat er einen Einblick, denn logopädische Therapie wird in der Regel von Ärzten verschrieben. Dazu muss aber eine krankhafte Entwicklungsstörung vorliegen, wie Kirchner betont.

Zu wenig Logopäden auf dem Markt

Die erhöhte Nachfrage trifft aktuell auf eine Branche, in der zu wenig Fachkräfte arbeiten. „Uns erreichen beständig dringende Anfragen, um Stellen in logopädischen Praxen und Einrichtungen durch unsere Absolventinnen und Absolventen neu zu besetzen“, so Schieffer von der Schule für Logopädie. Die Bundesagentur für Arbeit bewertet einmal jährlich die Fachkräftesituation am Arbeitsmarkt. Auch sie gibt an: Im Bereich der logopädischen Therapie gibt es einen Engpass.

Dass die Pandemie Einfluss auf die Sprachentwicklung von Kindern hatte, davon gehen Cordula Löffler und Mascha Wanke von der Pädagogischen Hochschule in Weingarten aus - zumindest indirekt durch das reduzierte soziale Umfeld. Sie lehren im Studiengang Logopädie. „Damit Kinder Sprache erfolgreich erwerben können, spielen verschiedene Einflussfaktoren eine Rolle. Ein regelmäßiger und guter Kontakt zur Sprache ist dabei unentbehrlich“, schreiben die Expertinnen. Derzeit würden verschiedene Studien die Auswirkungen der Pandemie auf die kindliche Entwicklung untersuchen.

Smartphones & Co. schlecht für die Entwicklung

„Ich denke nicht, dass wir Corona für alles verantwortlich machen können“, sagt Kirchner. Die Nutzung von elektronischen Geräten - und das schon im Kleinkindalter - hält er dagegen für ausschlaggebend. Dabei sollten Kinder bis sechs Jahre eigentlich weder Fernsehen noch Videos im Internet schauen. „Diese Berieselung ist zwar nett, aber das ist eine Reizüberflutung und hemmt die Sprachentwicklung“, sagt Kirchner. Er plädiert für eine analoge Erziehung. Eltern sollten sich Zeit nehmen, um ihren Kindern vorzulesen und sich mit ihnen zu unterhalten. „Das wird so gut wie nicht mehr gemacht in den Wartezimmern“, lautet der Eindruck des Arztes.

Bei den meisten Kindern (70 Prozent) besteht laut Bundesverband für Logopädie keine erkennbare Ursache für sprachliche Probleme. „Bei 30 Prozent treten die Spracherwerbsprobleme im Rahmen oder als Folge einer Grunderkrankung auf, wie etwa einer Hör- oder Sehstörung“, teilt der Verband mit.

Die Fachschule für Logopädie in Weingarten verweist auf eine weitere Entwicklung, die für steigende Therapiezahlen sorgen könnte. Die Anzahl von Kindern, die nicht altersgemäß Deutsch sprechen, nehme signifikant zu. „Dieser Fakt ist wissenschaftlich nicht belegbar, stützt sich aber auf die Erfahrungen, die wir in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kindertageseinrichtungen machen“, schreibt Schulleiterin Schieffer.

„Die Logopädie ist kein Sprachunterricht“, sagt Kinderarzt Kirchner. Knapp die Hälfte der Kinder, bei denen er Probleme in der Sprachentwicklung feststelle, würden nicht muttersprachlich Deutsch sprechen. Man könne aber auch nicht alle über einen Kamm scheren. Kirchner betont: „Ich habe Vier- und Fünfjährige, die für ihre Eltern dolmetschen.“