Der Stadtverkehr im Schussental wird umweltfreundlicher. Fünf neue Elektrobusse sollen im Stadtverkehr von Ravensburg und Weingarten eingesetzt werden. Am Mittwoch wurde in Weingarten der erste Elektrobus eingeweiht.

Ab Mitte Oktober sollen die fünf neuen Busse Passagiere mitnehmen. Dafür werden sie auf sechs Linien im Stadtbetrieb von Ravensburg und Weingarten eingesetzt. 400 Kilometer Reichweite haben die elektrischen Busse. Selbst Klimaschwankungen sollen, laut dem Geschäftsführer der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) Dieter Unseld, keine Auswirkungen haben.

Und selbst wenn, würden 300 Kilometer für den Stadtverkehr ausreichen. Die RAB will mit den Bussen erst Erfahrungen sammeln, um einschätzen zu können, wie weit sie die Busse fahren lassen können. Für den Regionalverkehr würde sich die Anschaffung von E-Bussen aber aufgrund der langen Strecken noch nicht lohnen.

Mehrere Hundert Tonnen CO₂ werden eingespart

Sobald die Akkus der Busse mal leer sind, könnten sie in nur wenigen Stunden voll aufgeladen werden. Der RAB plant die Busse vorerst nachts zu laden. Die Akkus sind auf dem Dach und im Heck der zwölf Meter langen Busse verbaut. Im August haben die Technischen Werke Schussental (TWS) schon drei Ladesäulen auf dem Gelände des Betriebshofes der RAB in Weingarten an ihr Netz angebunden. Die Ladesäulen können je zwei Busse mit dem Ökostrom der TWS versorgen. Mit den fünf Elektrobussen könnten rund 288 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden.

Jenny Jungnitz, die Geschäftsleiterin ÖPNV der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe sagt dazu:

Mit der Umstellung der ersten Busse auf E-Antrieb setzen wir gezielt einen Baustein des Ravensburger Klimakonsens um. Der ÖPNV ist das Herzstück der Mobilitätswende, unsere Fahrgäste werden Teil davon. Jenny Jungnitz

Der RAB will weiter auf emissionsfreie Lösungen setzen

Die neuen E-Busse sind die ersten ihrer Art, die im RAB-Netz in Betrieb genommen werden. Vor drei Jahren begann der Prozess, dessen Resultat am Mittwochmittag vorgestellt wurde. Der RAB hat das Konzept ausgearbeitet und sich um die Förderungen des Landes gekümmert. Dieter Unseld will die genauen Kosten für die neuen Busse nicht verraten, allerdings wären sie im sechsstelligen Bereich und deutlich teurer als die sonst üblichen Verbrenner-Busse. 80 Prozent der Mehrkosten im Vergleich zu den Verbrennern hätten die Fördergelder decken können. 75 Prozent der Kosten für die Ladeinfrastruktur wurden ebenfalls mit Fördergeldern bezahlt.

Die fünf E-Busse sind bislang in der deutlichen Minderheit der RAB-Flotte. Insgesamt besteht diese aus 300 Bussen. Der RAB will aber den elektronischen Weg im Schussental fortsetzen. „In Zukunft werden wir weiterhin auf innovative und emissionsfreie Lösungen setzen und damit einen großen Anteil für die grüne Mobilität in der Region leisten“, sagt Dieter Unseld. Zwar seien bislang keine konkreten Pläne auf dem Tisch, aber ab 2028 sollen ausschließlich umweltfreundliche Busse in Betrieb genommen werden.