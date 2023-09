ifm Razorbacks Ravensburg wollen zurück nach Weingarten

Nach einer Saison im Stadion des TSB Ravensburg wollen die American Footballer der ifm Razorbacks Ravensburg gerne wieder zurück ins Weingartener Lindenhofstadion. Dort möchten die Razorbacks nach einer schwachen Saison und dem freiwilligen Rückzug in die German Football League 2 an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen. Es gab allerdings überraschende Probleme.

Erfolgreiche Gespräche mit den beteiligten Vereinen

Mit dem SV Weingarten, der LG Welfen und dem Weingartener Sportverband hatten die Footballer um den Abteilungsleiter Frank Kienzle schon gesprochen und eine Einigung erzielt. „Dieses Einvernehmen war für mich Grundvoraussetzung, um jetzt hier über den Punkt beraten zu können“, sagte Oberbürgermeister Clemens Moll im Verwaltungsausschuss. Doch die Räte verweigerten der Sitzungsvorlage am Montag dennoch die Zustimmung.

Vor allem Horst Wiest von den Freien Wählern hatte Bedenken. „Ich halte weitere Gespräche für nötig“, sagte Wiest, dem in der Vorlage unter anderem genaue Kosten fehlten. „Das ist für mich eine oberflächliche Erklärung.“ Fachbereichsleiter Rainer Beck betonte zwar, dass es klare Absprachen gebe und die Razorbacks unter anderem für den Auf- und Abbau der mobilen Tribüne sowie des Kameraturms verantwortlich seien. Auch für ein Parkkonzept bei den sechs Heimspielen der GFL2-Saison 2024 seien die Razorbacks verantwortlich. OB Moll gab zudem bekannt, dass die Footballer einen prozentualen Anteil der Ticketeinnahmen an die Stadt Weingarten zahlen und die Kosten für die Reinigung nach ihren Heimspielen vollständig übernehmen müssten. „Der Stadt darf und wird kein finanzieller Mehraufwand entstehen“, versicherte Moll.

Fehlendes Dach als großes Manko in Ravensburg

Doch auch die Ausführungen von Kienzle änderten nichts an den Zweifeln einiger Räte.

Wir können hochklassigen Sport im Schmuckkästchen Lindenhofstadion besser präsentieren als im Stadion des TSB, sagte der Razorbacks-Abteilungsleiter, der extra eine Präsentation vorbereitet hatte.

Beim TSB machten den Razorbacks in der abgelaufenen Saison die fehlende Überdachung der Tribüne sowie die geringe Anzahl an Umkleiden und Toiletten zu schaffen. „Wir sind im Outdoorsport im Schussental die Nummer 1“, meinte Kienzle, der Anfang Oktober die GFL-Lizenz beantragen und dort auch den Spielort nennen muss.

Von 2015 bis 2022 hatten die Razorbacks bereits ihre Heimspiele im Lindenhofstadion ausgetragen. Dort stiegen sie von der Regionalliga bis in die German Football League auf. Im Derby gegen die Biberach Beavers waren knapp 3000 Zuschauer im Stadion. „Wir dürfen als Stadt schon ein wenig stolz sein, einen Teil des Erfolgs beitragen zu können“, meinte Moll.

Nun muss der Gemeinderat entscheiden

Doch anstatt über die Sitzungsvorlage wurde über den Antrag der Freien Wähler abgestimmt, den Vertrag mit den Razorbacks detaillierter auszuarbeiten und dem Gemeinderat vorzulegen. Dieser Antrag wurde äußerst knapp mit sieben Ja- und fünf Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen angenommen. Kienzle verließ die Sitzung sichtlich enttäuscht.

Ob die ifm Razorbacks Ravensburg nun in der Saison 2024 wieder zurück nach Weingarten kommen dürfen, entscheiden die Gemeinderäte in der Sitzung am Montag, 25. September.