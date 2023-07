Hochwertiges Pedelec gestohlen

Ein Elektrofahrrad der Marke Specialized haben Unbekannte laut Polizeibericht am Dienstagabend zwischen 20.50 Uhr und 23 Uhr am Fahrradständer am Bahnhaltepunkt BOB gestohlen. Die Diebe nahmen das Fahrrad samt des massiven Faltschlosses, mit dem es angebunden war, mit. Eine Polizeistreife stellte bei der Anzeigenaufnahme zwei weitere Schlösser am Fahrradständer fest, die beschädigt waren und bittet daher Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.