Hochwertiges E-Bike in Weingarten gestohlen

Bereits in der Zeit von Sonntag, 21. Januar, bis Montag, 22. Januar, haben unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike in der Weingartener Gablerstraße gestohlen. Es war an einer Straßenlaterne vor dem Haus Nummer 4 angekettet. Beim Fahrrad handelt es sich laut Polizei um ein graues Pedelec der Marke „Conway Full Suspension“. Hinweise zum Diebstahl in der fraglichen Zeit nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/803-6666 entgegen.