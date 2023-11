Alle studentischen Feiern an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) sind bis auf Weiteres abgesagt. Laut der RWU hat es Vorfälle in Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch und K.O.-Tropfen gegeben. Die Hochschule hält ihr Sicherheits- und Präventionskonzept nicht länger für ausreichend und hat begonnen, ein neues Konzept zu erarbeiten. Das hat der Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten, Thomas Spägele, den Studenten und Mitarbeitern in einem Schreiben mitgeteilt.

Auf Nachfrage werden keine konkreten Fälle genannt

Auf Nachfrage nennt die RWU keine speziellen Vorfälle, die mit K.O.-Tropfen oder Alkohol zu tun haben. Sie sagt, es habe „Entwicklungen gegeben, die nicht mit den Werten der RWU vereinbar“ seien. Zwar würden nicht alle Probleme bei eigenen Veranstaltungen, sondern auch außerhalb des Hochschulbereichs auftauchen, dennoch wolle man vorbereitet sein.

„Wir tragen bei hochschulinternen Veranstaltungen eine besondere Verantwortung“, sagt Christoph Oldenkotte, Sprecher der RWU

Die Entscheidung, studentische Feiern wie das „Physikerfest“, die „Letzte Tanke“ und die Erstemesterhütten abzusagen, sei nicht leicht gefallen, da die RWU das studentische Leben schätzen und unterstützen wolle.

Rückzugsräume und Awareness-Teams

Jetzt wollen Hochschulleitung, Fakultätsvorstände und Verfasste Studierendenschaft ein neues Sicherheitskonzept entwickeln. Oldenkotte sagt: „Es geht dabei, neben dem Umgang mit Alkohol (u.ä.), auch um Themen wie sichere Rückzugsräume oder Awareness-Teams. Das alleinige Vorhandensein eines Security- und eines Ersthilfe-Teams ist dafür nicht ausreichend“. Die Arbeit an Lösungen habe bereits begonnen, wann das neue Konzept stehen soll, kann die RWU zeitlich noch nicht einschätzen.

Polizei: Exzessives Alkohol-Trinken gibt es immer

Der Polizei sind keine extremen Fälle an der Hochschule bekannt. Dennoch würden immer wieder Anzeigen nach Partys in und um Weingarten eingehen, weil jemandem mutmaßlich K.O.-Tropfen verabreicht wurden. „Meist häufen sich die Anzeigen zur Fasnets-Hochzeit“, sagt Daniela Baier, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Auch würden immer wieder sexuelle Übergriffe angezeigt, die in Verbindung mit K.O.-Tropfen stehen. Allerdings gebe es dazu keine Statistik, da nicht alle Fälle rechtzeitig ober überhaupt angezeigt werden, so Baier. K.O.-Tropfen seien schon wenige Stunden nach der Einnahme im Körper nicht mehr nachweisbar. Abgesehen davon hätten die Opfer oft auch Alkohol getrunken. Daniela Baier: „Exzessives Alkohol-Trinken unter jungen Menschen gab und gibt es erfahrungsgemäß immer.“ Inzwischen sei aber auch immer wieder ein vernünftiger Umgang mit Alkohol zu beobachten.

DRK: Problem K.O.-Tropfen nimmt zu

Das Problem K.O.-Tropfen nimmt seit ein paar Jahren wieder zu ‐ dieses Gefühl hat Georg Roth, Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes in Weingarten. Das beziehe sich aber auf alle Partys, nicht speziell auf die der Hochschule. Er wisse von keinem herausragenden Fall, der die Sicherheitskonzepte der RWU infrage stellen könnte. Das gilt auch für die First Responder. Sie sind die studentische Ersthelfergruppe beider Hochschulen und auf deren Partys immer präsent.

First-Responder-Leiter Jörg Wendorff ist seit zwölf Jahren auf den Feiern dabei und sagt: „Ich glaube nicht, dass sich groß etwas verändert hat, außer, dass das Thema sensibler behandelt wird.“ Auf Partys werde viel getrunken, das sei Fakt, aber auch immer schon so gewesen. Zwischen null und fünf Einsätzen hätten die First Responder pro Veranstaltung. Kein Fall sei je gravierend gewesen, so Wendorff. Das Team gehe auch auf die Suche nach Feiernden, die sich in einer scheinbar hilflosen Lage befänden.

Studenten bemerken keinen Unterschied

Das bestätigt Florian Groß, 22 Jahre alt, ebenfalls First Responder und Informatik-Student an der RWU.

„Natürlich wird Alkohol konsumiert, dafür besucht man die Partys ja primär“ Florian Groß

Während der jüngsten Partys habe es keinen einzigen Verdacht auf K.O.-Tropfen gegeben. Geändert habe sich seit Corona aber doch etwas, die Anzahl der Einsätze sei merkbar gesunken. Das liege vermutlich auch daran, dass die Studenten früher teilweise bis 4 Uhr nachts gefeiert hätten, jetzt würden die Veranstalter den Laden gegen 1 Uhr dichtmachen.

Dass sich auf den Feiern etwas zum Schlechteren verändert hat, glaubt auch die 20-jährige RWU-Studentin Emma Zabarin nicht: „Es gab Gerüchten zufolge immer mal wieder bedenkliche Fälle an der Hochschule, deshalb finde ich es auch gut und richtig, dass die RWU ihr Sicherheitskonzept verbessert.“ Damit sei sie auch ein Vorbild für andere Hochschulen und Unis. Zabarin sei generell vorsichtig auf Partys, egal wo sie stattfinden. „Ich achte immer gut auf meine Becher und Gläser und sage das auch meinen Kommilitoninnen. Ich habe schon Angst, dass mir jemand K.O.-Tropfen verabreichen könnte“, so Emma Zabarin.

PH veranstaltet keine studentischen Feiern

Und wie sieht es bei der Pädagogischen Hochschule (PH) in Weingarten aus? Sie veranstaltet erst gar keine studentischen Partys, wie Kanzler Uwe Umbach auf Anfrage sagt. Es gebe nur die Absolventenfeiern, bei denen keine Probleme mit Alkohol oder Betäubungsmitteln aufgetreten seien. Zudem seien dort stets Lehrer anwesend. Die PH stellt ihre Räume aufgrund des Denkmalschutzes auch keinen externen Party-Veranstaltern zur Verfügung. Größere Studentenpartys organisiere nur die Verfasste Studierendenschaft der PH. Sie hat jedoch genau wie der Allgemeine Studierendenausschuss der RWU auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht reagiert.

Das sagen die Studenten

Dafür hat sich David Schwab, 1. Vorsitzender des Unabhängigen Studierendenvereins Weingarten, der ebenfalls Partys veranstaltet, gemeldet. Er findet es zwar schade, dass die Feiern von der RWU so kurzfristig abgesagt wurden, doch angesichts der Problematik hält er das grundsätzlich für den richtigen Schritt. „Auf Partys passieren immer Dinge, die nicht passieren sollten, egal wie viel Mühe man sich als Veranstalter gibt“, sagt er. Er selbst habe als Mann weniger Risiken, von seinen Kommilitoninnen wisse er aber, wie gut sie auf ihre Getränke achten, damit niemand etwas hineingeben kann.