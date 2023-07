Hingucker auf dem Münsterplatz

Drei Jahre nach dem mit Kräutern bepflanzten VW Käfer hat der Münsterplatz wieder einen Hingucker aus dem Hause Yardimci, initiiert von der Bürgerinitiative Lebendiges Weingarten. Zwei lebensgroße, aus Hunderten von Hufeisen geschmiedete Pferde stehen seit einigen Tagen am Rande des Biergartens. „Damit die Pferde nicht verhungern“, sagt die Ideengeberin Fenja Buck, „haben wir sechs mit Kräutern und Gewürzen bepflanzte Drahtkörbe dazugestellt.“ Kooperationspartner Ahmet Yardimci hat sich in der Stadt eigentlich mit bunt lackierten alten Käfern einen Namen gemacht, sattelt bei seinen neuesten Kunstaktionen nun aber aufs Pferd um. „Was sonst“, fragt er, „würde besser zu Weingarten passen?“ Wer Interesse an einer Gießpatenschaft für die Drahtkörbe oder die roten Kräuterkübel in der Innenstadt hat, kann sich der Mitteilung zufolge per Email an [email protected] melden.