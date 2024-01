Die Plätzler richten das Große Narrentreffen in Weingarten aus, klar. Ohne die Unterstützung befreundeter Narrenvereine wäre die Durchführung einer Veranstaltung dieser Größenordnung aber kaum machbar. Ganz nah dran sind beispielsweise die Bockstallnarren, die Wikinger und der Mostclub. Sie sind zwar alle nicht in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), aber trotzdem mitten drin im Geschehen. Außerdem gibt es Neuigkeiten von den Schussagugga.

Kleiner Narrensprung für Freunde

Da das Große Narrentreffen vom 19. bis 21. Januar stattfindet, weil die VSAN 100 Jahre alt wird, dürfen beim Großen Narrensprung am Sonntag, 21., auch nur Mitgliedszünfte mitspringen. Für die anderen hiesigen Narrenvereine aber kein Problem, denn am Freitagabend wird es um 18 Uhr genau aus diesem Grund den kleinen Narrensprung der befreundeten Nachbarzünfte geben.

Gleich an Position eins des Umzugs befindet sich der Mostclub Weingarten. Vorstand Martin Hipp ist vom Zusammenhalt bei den Vorbereitungen für das Event begeistert: „Bei alltäglichen Dingen ist es oft schwieriger mit der Hilfsbereitschaft, aber hier klappt das hervorragend. So macht Fasnet Spaß.“ Deshalb sind die 15 Mostclub-Mitglieder auch beim anschließenden Wirtshausliederabend dabei und geben ihre Moritaten zum Besten, begleitet von der Drehorgel.

Wenn man schon mal so viele auswärtige Zünfte da hat, dann müssen die doch sehen, dass wir die schönste Fasnet überhaupt haben. Martin Hipp

Am Samstag tritt der Mostclub mit seinen Moritaten einmal auf dem Löwenplatz und einmal auf den Rathausplatz auf. Parallel dazu betreibt der Verein einen Stand, an dem er neben Most auch Chili con Carne verkauft. Unter die Arme greifen ihnen dabei unter anderem die Ritter der Schwafelrunde und der Hefeclub. Beim Zunftmeisterempfang unterstützen die Mostclubler die Plätzler, indem sie bedienen.

Viele Neuzugänge bei den Bockstallnarren

Die Bockstallnarren Weingarten sind gut aufgestellt, 23 Neumitglieder sind frisch hinzugekommen. Es werden 113 Erwachsene und 41 Kinder beim kleinen Narrensprung dabei sein, der 16 Zünfte insgesamt zählt. Samstag ab 11 Uhr stehen an die 18 Bockställer gleichzeitig im größten Zelt der Veranstaltung: der Nummer 17 im Stadtgarten. „Wir haben eine riesige Auswahl an Getränken“, sagt Frank Dodrimont, Sprecher der Bockstallnarren.

Bis 4 Uhr nachts sorgt ein DJ dort für Musik. So wird es auch am Sonntag sein, dann aber nur von 10 bis 18 Uhr. Dodrimont: „So eine große Veranstaltung ist gut fürs Image und so können wir nebenbei auch unsere Vereinskasse aufbessern.“

Wikinger stehen in der Wilhelmstraße

Das ist auch dem Narrenverein Wikinger wichtig, denn die Kosten rund um die Fasnet, wie für den Bustransfer zu einem Narrensprung außerhalb, sind gestiegen. So sagt Vize-Vorstand der Wikinger Mario Egger:

Für uns und alle anderen Zünfte heißt so ein Großes Narrentreffen viel Arbeit, klar. Trotzdem ist das eine tolle Sache. Mario Egger

Auch diese Zunft mit an die 100 aktiven Mitgliedern wird eine Bar in einem Zelt betreiben. Sie werden sich in der Wilhelmstraße befinden und schon am Donnerstag ihr Zelt aufbauen. Für die Teilnahme am kleinen Umzug habe die Manpower allerdings nicht ausgereicht. Am Samstag wird DJ Jürgen das Zelt für die richtige Partystimmung bespielen.

Schussagugga haben sich neu formiert

Apropos spielen: Die Guggenmusiker der Schussagugga haben sich nach einer schweren Zeit ohne Vereinsheim neu strukturiert, sind motiviert und voller Hoffnung. Das sagt Henry Schwedt, der seit neuestem Vorstand des Vereins ist. Der bisherige Chef, Marcus Haider, hat den Verein verlassen, drei weitere Mitglieder sind ebenfalls gegangen.

So machen noch 24 Schussagugga beim kleinen Narrensprung am Freitag mit. Danach spielen sie in verschiedenen Kneipen, treten auch im Gasthaus Bären auf. Am Wochenende werden die Musiker einen Barcontainer mit Getränkeausschank in der Ecke Liebfrauen-/Gerberstraße betreiben. Ein Vereinsheim haben die Schussagugga zwar immer noch nicht, derzeit können sie aber im Obergeschoss des Buwog-Gebäudes im ehemaligen Schuleralreal proben.