Sommerzeit ist Ferienzeit — das gilt auch für Weingarten. Daher hat die „Schwäbische Zeitung“ mit drei Reisebüros aus der Welfenstadt gesprochen und nachgefragt, wohin es die Weingartener in den Sommerferien zieht. Denn während in den anderen Bundesländern das neue Schuljahr bereits begonnen hat, können die Menschen in Bayern und Baden–Württemberg ihre letzten freien Tage noch genießen. Gerade für die Reisebranche bedeutet das natürlich Hochsaison.

Aber auch auf den Straßen macht sich die Reiselust der Menschen bemerkbar: Viele setzen sich in ihr Auto und flüchten in den warmen Süden — oder kommen davon zurück. Lange Wartezeiten im Stau nehmen die meisten für ihr Traumziel dabei gerne in Kauf. Auch geflogen wird so viel wie noch nie. Dabei haben sich auch neue Trends herauskristallisiert, wie die Umfrage bei den Reisebüros ergeben hat.

Die gefragtesten Urlaubsziele

Laut Bettina Wörner vom Reisebüro „Take Off“ hat sich bei den beliebtesten Reisezielen in den vergangenen Jahren nichts geändert. „Spanien, Griechenland und Italien sind weiterhin ganz vorne mit dabei“, sagt sie. Aber auch Kroatien und die Türkei seien sehr beliebt. Das kann auch Diana Birkholz vom „Reisecenter Heine“ bestätigen. Annette Hlawatsch von „Anderes Reisen“ in Weingarten hat sich auf Fernreisen spezialisiert. „Gerade Südafrika und Thailand laufen sehr gut“, meint sie. Das gelte im Allgemeinen aber für ganz Asien und Afrika. In die USA ziehe es ebenfalls viele Weingartener. Bettina Wörner könne dem ebenfalls zustimmen. „Montenegro, die Kapverden, Albanien, Japan und Südkorea erfreuen sich derzeit ebenfalls immer größerer Beliebtheit“, sagt sie.

Das ist der „Durchschnitts–Urlauber“

Laut Wörner verreisen die Menschen durchschnittlich für etwa zehn Tage. Bei den Fernreisen sind es ungefähr drei Wochen. „Dabei geben die Weingartener im Durchschnitt 1500 bis 2000 Euro pro Person für Flug und Hotel aus“, sagt Hlawatsch. Diana Birkholz sieht das ganze etwas anders. „Einen Durchschnitts–Urlauber gibt es so nicht, jeder Urlauber ist ein Individuum und hat seine eigenen Wünsche und Vorstellungen“, meint sie. Familien mit Kindern würden meist Strand und Meer bevorzugen. Dabei seien vor allem die „All inclusive“-Angebote in Griechenland und der Türkei beliebt.

„Bei den Fernreisen ist es eher eine Mischung aus Kultur, Sightseeing und Strand“ Annette Hlawatsch

In Deutschland selbst seien die Nord– und Ostsee, das Allgäu und Flusskreuzfahrten auf dem Rhein beliebt. Bei den Städtereisen stünden Hamburg, Berlin und Frankfurt an der Spitze.

So viele Flüge wie noch nie

Die Reisebranche boome wieder so wie vor Corona, heißt es von Hlawatsch. Laut Bettina Wörner liefe es sogar noch ein wenig besser als vor der Corona–Pandemie. Trotz der Inflation und den steigenden Lebensunterhaltskosten würden die Menschen nicht auf den Urlaub verzichten wollen. Das mache sich auch beim Flugverkehr bemerkbar. „Die Menschen fliegen so viel wie noch nie“, sagt Bettina Wörner. Das können auch die beiden anderen Reisebüros bestätigen. Der beliebteste Flughafen in der Region sei übrigens der „Bodensee–Airport“ in Friedrichshafen. Allerdings seien die Flugkosten dieses Jahr deutlich teurer als die Jahre zuvor. Dies gelte besonders für Langstrecken. Für die Urlaubsplanung für das kommende Jahr haben die drei Weingartener Reisebüros noch einen Tipp: Früh buchen lohnt sich, denn dann würde man am meisten Geld sparen.