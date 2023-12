Die Stadt Weingarten hat 13 Standorte geprüft, an denen im Zeitraum 2026/27 eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden könnte. Fünf Grundstücke haben es in die Endauswahl geschafft. Eines davon ist nach Ansicht der Stadtverwaltung besonders geeignet.

Die Oberstadt wurde bei den Überlegungen außen vor gelassen, da dort im Frühjahr 2024 bereits eine Unterbringung für rund 54 Geflüchtete gebaut wird. Die verschiedenen Standorte haben sowohl die Stadtverwaltung, als auch Gemeinderäte vorgeschlagen.

Gebäude soll für rund 40 Jahre nutzbar sein

Eine Grünfläche im östlichen Bereich der Siemensstraße ist der Platz, den die Stadtverwaltung am geeignetsten findet, wenn es darum geht, eine Flüchtlingsunterkunft zu bauen. Denn die soll so errichtet werden, dass das Gebäude für mindestens 40 Jahre nutzbar ist - später vielleicht als Sozial- oder Obdachlosenunterkunft. Kleine Wohnungen mit mehreren Zimmern seien darum eine gute Wahl. 40 bis 80 Menschen sollen in dem Gebäude wohnen können.

Die Fläche in der Siemensstraße sei für die Stadt verfügbar und dort sei obendrein die passende Infrastruktur vorhanden. Die Nachteile: Spielplatz- und Ballspielflächen würden verloren gehen, man müsste auch Bäume und Sträucher entfernen. Andere geeignete Standorte wären: das Bestandsgebäude Blumenau 1, die Grünfläche südlich des Polizeireviers an der Promenade, die Freifläche am Martinusweg sowie die Gartenflächen in der Friedenstraße 19.

Für sich ausgeschlossen hat die Stadt bereits folgende Standorte: Reutebühlstraße 18, Wohngebäude Nessenreben 2, Siemensstraße Grünfläche westlicher Bereich, Junkerstraße Bereich westliche Siedlungserweiterung, Tele-Data-Stadion östlicher Bereich, Grünfläche Haslachstraße/Am Vorderochsen, Bahnhofstraße Freifläche im Bereich Schuler Nord und der Spielplatz Haldenweg 20.

Druck auf die Kommunen werde steigen

Rainer Beck, städtischer Fachbereichsleiter für Gesellschaft, Bildung und Soziales, geht davon aus, dass der Druck auf die Kommunen in der Flüchtlingsunterbringung steigen wird.

Das wird eine Dimension annehmen, in der wir mit einem kleinen Häuschen nicht weit kommen, sagt er.

Es würde deshalb Sinn ergeben, nicht nur einen Standort auszuwählen, sondern gleich eine Reihenfolge der geeigneten Plätze festzulegen.

Derzeit sei die Quote in Weingarten gut, da viele Geflüchtete vom Landkreis in der Stadt untergebracht sind, etwa im 14 Nothelfer. Sie befinden sich in der Vorläufigen Unterbringung, um die sich der Landkreis kümmern muss. Eine solche wird Anfang 2024 auch in der Lazarett-/Wildeneggstraße gebaut. Nach zwei Jahren jedoch kommen die Geflüchteten generell in eine Anschlussunterbringung - für die ist dann die Kommune zuständig. Und von diesen Gebäuden habe Weingarten Stand jetzt eindeutig zu wenig.