Immer wieder melden sich bei der Redaktion Leser, die sich nachts von Motorengeheul und quietschenden Reifen belästigt fühlen. Sie werfen Tunern und Posern vor, andere mit ihren frisierten Autos zu belästigen. Schwäbische.de beleuchtet die wichtigsten Fragen und Antworten zur Tuningszene im Schussental: Wovon sich Anwohner ‐ etwa in der Weingartener Oberstadt ‐ belästigt fühlen, wie die Polizei mit der Szene umgeht und warum aufrichtige Tuner niemanden stören oder gefährden wollen.

Wo gibt es Beschwerden?

„Ich wohne in der Nähe der Hochschule in Weingarten“, erzählt eine Leserin. Der dortige Parkplatz, sei in der Szene beliebt, glaubt sie. „Da drehen sie Kreise und machen einen derartigen Lärm, dass man nachts im Bett steht“, so die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Wenn ich dann Nachbarn frage, ob das nur mich stört, sagen sie, dass es für alle eine Katastrophe ist.“ Sie erlebe das mindestens ein Mal in der Woche.

Ist Weingarten ein Hotspot?

Patric Osswald leitet beim Polizeipräsidium Ravensburg das „Kompetenzteam Tuning“, dem aus jedem Revier zwei Polizisten angehören. Er sagt: „Das Stadtgebiet von Weingarten sticht in der Statistik nicht besonders hervor.“ Klar sei aber, dass Poser gesehen werden wollen. „Die fahren nicht auf abgelegenen Wald- und Wiesenwegen“, weiß Osswald. Treffen finden immer in Stadtgebieten statt.

Sind Poser und Tuner dasselbe?

„Es gibt verschiedene Gruppierungen“, erklärt Osswald. „Aber sie sind unwahrscheinlich gut vernetzt, können in kürzester Zeit spontane Treffen organisieren.“ Und sie warnen einander vor der Polizei. Zwischen Posern und Tunern müsse man unterscheiden.

„Teilweise vermischt sich das, aber man sollte trotzdem nicht alles über einen Kamm scheren“, so der Polizist. Und weiter: „Bei einem Tuner steht sein Fahrzeug im Vordergrund, er möchte es personalisieren, seine eigene Note reinbringen. Er investiert viel Geld und Zeit und passt auf sein Auto auf. Bei Treffen will er sich fachlich austauschen. Ansonsten verbringt er aber viel Zeit in der Werkstatt.“

Bei Posern gehe es hingegen um die Fahrweise. „Hier steht Provokation im Vordergrund. Hochmotorisierte Fahrzeuge werden gebraucht oder geleast angeschafft, und dann will man damit einen auf dicke Hose machen. Durch Sound und unnötig angeberisches Fahren.“

Gibt es im Schussental illegale Straßenrennen?

„Das hatten wir schon des Öfteren. Als Rennen kann man Verschiedenes anzeigen. Das kann auch einer alleine durchführen. Wenn man versucht, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, kann das genauso als Rennen gewertet werden, wie wenn man zum Beispiel vor der Polizei flüchtet.“ Als „klassischen Ampelspurt“ bezeichnet es Osswald, wenn zwei Autos von einer bis zur nächsten Ampel so viel Gas geben, wie die Motoren hergeben.

Wie ist das Verhältnis zwischen Polizei und Tunern?

„Im Vergleich zu anderen Gruppierungen ist diese Szene gesprächsbereit und nicht aggressiv“, erklärt Dennis Hecht vom Polizeirevier Weingarten. „Wir appellieren an die Vernunft und an die Nachsicht gegenüber anderen Bürgern. Das klappt manchmal, manchmal auch nicht.“ Prinzipiell gelte aber: Nicht hinter jedem tiefergelegten Golf steckt kriminelle Energie. „Man muss sich einfach schlaumachen, was man an seinem Auto verändern darf“, rät Hecht. TÜV und Dekra seien hier „sehr auskunftsfreudig“.

Sollen Bürger auffälliges Verhalten der Polizei melden?

„Wenn bei uns Anrufe eingehen, weiß die Szene oft schnell, ob gerade Kollegen im Dienst sind, die sich in der Sache besser auskennen. Das spricht sich schnell rum“, so Hecht. Wenn das der Fall sei, „verziehen sie sich ziemlich schnell“. Schwierig sei für die Polizei, wenn Anwohner sich ohne konkrete Hinweise auf Fahrzeugtypen, Kennzeichen oder Ähnliches bei der Polizei melden.

„Von unserer Seite ist gewünscht, dass man sich mit Hinweisen meldet. Wir sind 24 Stunden am Tag im Revier erreichbar.“ Der Griff zum Hörer sei nie das Falsche, als Bürger müsse man dann aber auch als Zeuge zur Verfügung stehen und konkrete Hinweise haben.

Was sagen die Tuner selbst?

Alessandro Jehle und Justin Giaffreda sind leidenschaftliche Tuner. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, der Szene in Oberschwaben ein besseres Image zu verschaffen. Dafür haben sie den Instagram-Kanal „thekineticcrew“ ins Leben gerufen. Aktuell hat er mehr als 4500 Abonnenten.

„In der Vergangenheit wurde die Szene von einzelnen in den Dreck gezogen“, erklärt Jehle die Beweggründe. Krach und Driften hätten für ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit gesorgt. „Wir wollen einfach normale Autotreffen.“ Sie veranstalten inzwischen Treffen auf einem Gewerbeparkplatz in Baindt. „Da findet man neue Freundschaften und kann sich austauschen.“

Doch die Szene würde unter Vorurteilen leiden. „Da in der Vergangenheit eben viel Unruhe bei solchen Treffen entstanden ist, ist das natürlich ein Riesen-Handicap, mit dem wir umgehen müssen“, weiß Jehle. Am 21. Oktober will er zusammen mit Justin Giaffreda einen großen Saisonabschluss organisieren. „Mit Foodtrucks, Getränken, Hüpfburg und und und“, kündigt er an. Die Einnahmen wollen sie einem gemeinnützigen Zweck zukommen lassen.

Und sie wollen einen Punkt setzen: „Unsere Botschaft ist, dass wir niemand stören wollen.“ Auf ihrer Instagram-Seite findet man deshalb auch einen Katalog mit Regeln. „Leise an- und abfahren“, steht da beispielsweise. Oder: Drifts und Burnouts ‐ also mit quietschenden Reifen Kreise auf dem Asphalt zu ziehen ‐ „sind zwar geil, aber verboten“.