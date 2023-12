Heuballen an der Waldseer Straße brennt

Ein Heuballen, der auf einem Feld an der Waldseer Straße brannte, hat am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Während die Wehrleute laut Polizeibericht die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Ballen verhindern konnte, geht die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen von einer zumindest fahrlässigen Brandstiftung aus. Womöglich könnte ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.