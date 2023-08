Weingarten

Hermann Zettler erhält die Ehrennadel der RWU

Weingarten

Der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha (links) und der der Rektor der RWU, Thomas Spägele (rechts) überreichen Hermann Zettler die Ehrennadel der RWU. (Foto: Christoph Oldenkotte )

Die Hochschule Ravensburg–Weingarten hat laut Pressemitteilung Hermann Zettler ihre Ehrennadel verliehen. Zettler leitete von 2012 bis 2023 das Amt für Vermögen und Bau in Ravensburg und war in dieser Funktion auch für sämtliche Baumaßnahmen an der RWU verantwortlich.

Veröffentlicht: 03.08.2023