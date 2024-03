Helena Hack arbeitet an einer klimaneutralen Stadtverwaltung

Seit Oktober 2023 gehört Helena Hack zur Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Weingarten. Auf dem Weg in eine nachhaltige, klimaneutrale Zukunft kümmert sie sich um die Umsetzung konkreter Maßnahmen und Projekte innerhalb der Verwaltung. Am vergangenen Montag hatte sie die Gelegenheit, sich und ihre künftigen Aufgaben im Gremium vorzustellen. „Es ist wichtig, dass Städte und Kommunen als Akteure im Klimaschutz vorangehen und aktiv Maßnahmen ergreifen“, sagt die 35-Jährige.

Helena Hack, die nach einer Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskaufrau bei einer Weingartener Solarstromfirma war und nach Praxiserfahrung in der Biogasbranche ein Studium im Facility Management absolviert hat, freut sich, auch beruflich fürs Klima eintreten zu können, wie es in der Pressemitteilung der Stadt Weingarten heißt. Sie möchte demnach dieses Engagement nicht nur in ihr persönliches Umfeld, sondern vor allem auch in die Stadtgesellschaft tragen.