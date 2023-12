Beim Finanzamt in Weingarten am Bronerplatz wurde ein Baum sowie eine rund zwei Meter hohe Hecke entfernt. Grund ist die Sanierung des Tiefgaragendachs des Finanzsamtes, schreibt das Ravensburger Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Das Dach von 1987 sei an mehreren Stellen undicht, sodass Starkregen oder Tauperioden zum Problem würden.

„In der Vergangenheit mussten deshalb bereits immer wieder einzelne Tiefgaragenstellplätze temporär gesperrt werden“, sagt Mark-Oliver Heck, kommissarischer Leiter des Amtes für Vermögen und Bau. Die Autos mussten auch vor alkalischem Wasser geschützt werden, das vom Dach tropfte.

Sanierung beginnt Mitte 2024

Grund für die undichten Stellen waren die Hecken und der Baum. Heck: „Wir gehen davon aus, dass durch den Bewuchs auf dem Dach im Laufe der Jahre die Wurzelschutzschicht und die Abdichtung des Daches in Mitleidenschaft gezogen wurden.“

Aber auch das Alter des Daches spiele eine Rolle. 2024 soll es komplett freigeräumt werden, gleichzeitig soll ein Statiker weitere Schäden am Beton begutachten. Die Sanierung werde frühestens Mitte 2024 beginnen. Hecke und Baum wurden deshalb schon jetzt gerodet, beziehungsweise gefällt, weil später wieder Vögel darin brüten würden.