„Närrische Märkte“ gab es vor rund 100 Jahren vielerorts während der Fasnet. Für das Große Narrentreffen in Weingarten hat die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten wieder einen auf die Beine gestellt.

Der Markt zieht sich am Samstag, 20. Januar, zwischen 14 und 17.30 Uhr vom Löwen- bis zum Rathausplatz. Die meisten Spiel- und Jahrmarktstände haben die Plätzler extra für das Treffen hergestellt, Handwerkerstände gibt es obendrein. Vor allem gehe es laut Plätzler darum, Fasnet zu erleben, in dem der Besucher selbst mitmacht.

Fasnet früher nur im Heimatort

Vor 100 Jahren wurde die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte gegründet. Deshalb gibt es das Große Narrentreffen in Weingarten. Und deshalb wollen die Plätzler den Besuchern mit dem „Närrischen Markt“ zeigen, wie die Fasnet vor 100 Jahren aussah. Andreas Reutter von den Plätzlern sagt: „Heute dominieren die Narrentreffen und Umzüge die Fasnet. Früher haben alle Vereine einer Kommune die Fasnet mitgestaltet und das auch nur für ihren Heimatort.“

Dafür gab es jährlich ein Motto. Eine Jubelhochzeit etwa, die eine Art Schauspiel darstellte. Alle Aktionen hatten die Hochzeit zum Thema. Es habe die Reise um die Welt gegeben, in der die Vereine verschiedene Nationen und Völker dargestellt haben. Als Tiere verkleidet sind sie dann beim Motto „Menagerie“ wie ein fahrender Zoo durch das Dorf gezogen. Einen „Närrischen Markt“ gab es häufiger als Motto, so Reutter. Der Fokus liege dabei nicht darin, etwas zu verkaufen, sondern mit den anderen Dorfbewohnern in den Austausch zu kommen.

Kugelbahn durchfährt die Laura-Sage

Das ist der Grund, weshalb die Plätzler beispielsweise Fasnetsküchle und Datschkuchen umsonst verteilen - ein Verein aus Luzern macht kostenloses Käsefondue am Amtshaus. Auch für alles andere, wie der Spaß an der Wurf- und Schießbude, wird kein Geld verlangt.

Da die Stände in Verbindung mit der Weingartener Fasnet stehen sollen, wurden die Attraktionen besonders bearbeitet, sodass etwa eine Kugelbahn die komplette Laura-Sage durchfährt. Dann wäre da statt „Hau den Lukas“ der Stand „Hau den Plätzler“. Aus einer Rossbollenwurfmaschine kommen Süßigkeiten und am Plätzlerbrunnen finden Entenrennen statt.

Die Handwerkerstände werden von Profis in ihrem Fach besetzt. Es wird einen Maskenschnitzer in Aktion geben, jemanden, der ein Häs bemalt oder einen Glockenmacher. Sogar aus einer Brauchtumswerkstatt in der Schweiz reist ein Joch-Macher (Geschirr für Rinder, das über Stirn oder Nacken liegt) an.

Zur Geschichte

1854 stand beispielsweise der „Jahrmarkt zu Krähwinkel“ im Mittelpunkt der Altdorfer Fasnet - das hatte das „Narren-Comité“ entschieden. Der fiktive Ortsname Krähwinkel wurde durch das Lustspiel „Die deutschen Kleinstädter“ von August von Kotzebue bekannt, und steht redensartlich für eine kleinstädtische, spießbürgerliche Beschränktheit, sagt Andreas Reutter. Um 13 Uhr zog dann der Umzug der „Künstler und Schausteller von Weltruf“ vom Lamm aus durch die Gassen der Stadt.

Im Oberschwäbischen Anzeiger verwies das „Narren-Comité“ darauf, dass durch dieses Schauspiel „der seit undenklichen Zeiten auf den Faschings-Montag fallende, aber durch reines Übersehen unserer Vorfahren nicht mehr abgehaltene Jahrmarkt (...) in erneut großartigster Weise wieder abgehalten wird“.

Noch bis in die 1930er-Jahre hinein, so Reutter, sind immer wieder einzelne Gruppen in der Fasnet aufgetreten, die Jahrmarktthemen dargestellt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es wie viele andere freie Fasnetsthemen in Vergessenheit geraten.