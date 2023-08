Sommerzeit ist Weißweinzeit. Und warum nicht mal all die sich so wichtig fühlenden Anbaugebiete linksliegen lassen? Wozu in die Ferne schweifen, wenn die Reben steh’n so nah, könnte also das Motto sein, wenn man statt Rheinhessen, Pfalz oder Mosel mal dem Martinsberg den Vortritt lässt. Seit 20 Jahren gibt es wieder Wein aus Weingarten. Wie er in diesem Jahr schmeckt? SZ–Redakteur Paul Martin hat den Tropfen probiert und wagt eine Beschreibung:

„Sauer“ trifft nicht zu

Zugegeben, ganz unvoreingenommen führt man das erste Glas nicht zum Mund. Zumindest nicht, wenn man vorher in Weingartens südlicher Vorstadt verraten hat, was man nach Feierabend trinkt. Auf die Wortwahl der Ravensburger Kollegen wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Aber: Vielleicht schadet es dem Weingartener Wein ja gar nicht, wenn Dritte böswillig die Erwartungen an ihn senken.

Nun zum ersten Schluck. Er schmeckt frisch, spritzig. Die Steigerung „sauer“ trifft aber eher nicht zu. Denn entgegen allen Unkenrufen verzieht es einem eben nicht das Gesicht, wenn man am Wein vom Martinsberg nippt. Dem skeptischen „Aha“ beim ersten Schluck folgt ein wohlwollendes „Oho“ beim zweiten. Und spätestens beim fünften denkt man nicht mehr, dass der erste noch ein bisschen säuerlich war. Doch bis man zum fünften Mal zum Glas greift, dauert es. Der Weingartener Wein ist kein Tropfen, bei dem man nach dem ersten Schluck das Gefühl hat, nicht mehr aufhören zu können.

Garantiert keinen Schädel

Um bei den Flaschen zu bleiben — und weil man es nicht oft genug sagen kann: So sauer wie der Balsamico–Essig, der üblicherweise in solchen Flaschen abgefüllt wird, ist der Weingartener Wein nicht. Trinkt man ein gut gekühltes Glas nach einem heißen Sommertag auf der Terrasse, im Idealfall in guter Gesellschaft, so wird der Wein aus der Welfenstadt zum Genuss.

Fazit: Wer Weingarten mag, mag auch diesen Wein. Und Spöttern sei gesagt — es mag an der kleinen 0,5–Liter–Flasche liegen — wer am Abend den Wein vom Martinsberg trinkt, der hat am nächsten Morgen vielleicht Weingarten im Herzen, aber garantiert nicht im Schädel.