Ostern steht vor der Tür und Weingarten hat sich vorbereitet. Die österlich geschmückten Brunnen am Fuße der Basilika-Treppen und auf dem Löwenplatz (Fotos: Rebhan) wurden wie immer von den Kolping-Frauen geschmückt. Das Stadtmarketing hat an Laternen bunte Holzhasen angebracht und auch vor der Basilika selbst tummeln sich schokoladige Oster-Vorboten. Am Samstag, 30. März, wird der Osterhase von 9 bis 15 Uhr mit vielen bunten Leckereien durch die Innenstadt gehen und Kinder damit beglücken. In der Kirchstraße 18 können Kinder auch Last-Minute-Ostergeschenke basteln. Außerdem: In den Schaufenstern der Innenstadtgeschäfte finden sich 20 durchnummerierte Eier. Wer alle findet und bis Samstag um 15 Uhr (Abgabe Briefkasten am Rathaus) die richtigen Nummern auf dem Gewinncoupon zuordnet, kann ein Weingartener Gutscheinkärtle gewinnen. Die Gewinncoupons gibt’s in den Geschäften.