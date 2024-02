Handyverbot an Schulen: Medienpädagoge fordert offenen Umgang

Handys im Schulalltag sorgen für eine Menge Diskussionsstoff. Schüler sind abgelenkt, machen heimlich Fotos von Mitschülern oder verschicken Hassnachrichten. Die Niederlande und England wollen deshalb ein Handyverbot einführen. An Weingartener Schulen gibt es bereits seit mehreren Jahren eine strenge Regelung. Das wollten die Schüler teils selbst so.

Medienpädagoge Jörg Stratmann von der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten plädiert für einen offenen Umgang. Smartphones sollten aktiv in den Unterricht eingebunden werden.

Schon beim ersten Verstoß die Eltern informiert

In Deutschland wird seit längerem über ein Handyverbot an Schulen diskutiert. Aktuell ist es Bildungseinrichtungen selbst überlassen, wie sie die Handynutzung regeln. In Weingarten gelten an Gymnasium, Realschule sowie die Grund- und Werkrealschule Talschule nahezu die gleichen strengen Regeln.

Darauf haben sich Schüler, Eltern wie auch Lehrkräfte geeinigt: Schülerinnen und Schüler dürfen ihr Handy zwar zum Unterricht mitbringen. Auf dem gesamten Schulgelände muss das Gerät aber ausgeschaltet sein. Verstößt ein Schüler dagegen, wird das Gerät abgenommen und darf erst nach der letzten Unterrichtsstunde wieder abgeholt werden. An der Talschule werden schon beim ersten Verstoß die Eltern informiert.

Aus Sicht der drei Schulleiter funktioniert diese Regelung gut. Es seien einzelne Schüler, die sich mal nicht daran halten würden und dann mit den vereinbarten Konsequenzen leben müssten. „Es ist ein deutliches Signal an unsere Schüler, sich an unsere Regeln zu halten“, sagt die Rektorin der Realschule Weingarten, Melita Paul.

Verbot als Schutz vor verstörenden Inhalten

Medienpädagoge Stratmann von der PH sieht ein striktes Handyverbot an Schulen kritisch, weil es teils kuriose Ausmaße annehmen kann. Sein Kind besuchte vor mehreren Jahren das Gymnasium, wie er erzählt. Trotz Fußverletzung habe das Kind den Schulhof verlassen müssen, um zu telefonieren. „Das kann nicht die Absicht sein, die letztlich dahinter steht.“

Diese Haltung hat sich an Weingartens Schulen inzwischen geändert. Die drei befragten Rektoren versicherten, dass ein Schüler in Absprache mit der Lehrkraft sein Handy nutzen kann, um beispielsweise die Eltern anzurufen.

„Es ist eine Gratwanderung, weil das Handy bei vielen zum alltäglichen Leben dazugehört“, sagt Steffen Brand, Schulleiter des Gymnasiums. Als Schule müssten sie aber einen „Schutzraum für die Kinder“ bieten. „Es gibt eben nun mal extrem verstörende Inhalte.“ Im Schulalltag sei nur schwer zu kontrollieren, ob und was die Schüler im Netz konsumieren.

Inzwischen haben so gut wie alle Jugendlichen in Baden-Württemberg ein Smartphone. Das belegt eine repräsentative Umfrage der hiesigen Medienanstalt aus dem vergangenen Jahr. In der Gruppe der Zwölf- bis 19-Jährigen haben 96 Prozent ein eigenes Gerät, bei den Sechs- bis 13-Jährigen jeder Zweite.

Schüler fotografiert Mitschülerin unter den Rock

„Es wäre uferlos ohne eine solche Regelung“, betont auch Rektorin Paul. Beleidigungen gegenüber Mitschülern ließen sich über das Handy schnell verbreiten. Mobbing sei ohnehin schon ein Thema an Schulen. Einen besonders ernst zu nehmenden Fall habe die Schulleiterin vor ein paar Jahren erlebt. Ein Schüler habe heimlich eine Mitschülerin unter den Rock fotografiert. Das nennt man auch Upskirting und ist seit 2021 in Deutschland strafbar.

An der Talschule kam der Wunsch, die Handynutzung einzuschränken, von den Schülern selbst. Das muss schon um die 14 Jahre her sein, erinnert sich Schulleiter Frank-Ulrich Widmaier. Seine Schüler hätten die Nutzung der Handys als „unerträglich“ empfunden, weil nur „Blödsinn damit gemacht wurde“.

„Und damals gab es noch kein TikTok“, betont Widmaier. TikTok ist eine Social-Media-Plattform, auf der kurze Videos geteilt werden. Sie wird schon von Kindern mit zehn, elf Jahren genutzt, wie Umfragen zeigen. Aktuell steht die App besonders im Fokus, weil über diese niederschwellig Falschinformationen und rechtsextreme Propaganda mit jungen Menschen geteilt werden kann.

Umgang mit Medien muss erlernt werden

Genau wegen dieser Gefahren ist es aus Sicht des Medienpädagogen Stratmann so wichtig, dass das Handy nicht durch Verbote aus dem Schulalltag ausgeblendet wird. Mit Verboten würden es sich die Lehrkräfte zu einfach machen. „Medienwelten sind heutzutage so komplex, dass der bewusste und reflektierte Umgang damit erlernt werden muss“, sagt Stratmann. „Da das viele Eltern selbst nicht können, müssen diese Kompetenzen systematisch vermittelt werden.“ Die Schule sei der richtige Ort dafür.

An den drei Weingartener Schulen wird das bereits gemacht. Die Lehrkräfte heben für Übungen gezielt das Handyverbot auf. An der Talschule dürfen beispielsweise Kinder, die nicht muttersprachlich Deutsch sprechen, ihr Handy zum Übersetzen nutzen. Gymnasium-Leiter Brand erzählt, dass er seinen Schülern im Englischunterricht Hörbeispiele schickt. Aber auch was die Gefahren von Social Media angeht, gebe es Projekte. Ausgewählte Schüler des Gymnasiums würden vom Landesmedienzentrum geschult. Sie tragen das Gelernte dann in den Klassen vor.