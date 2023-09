Handballer starten im Pokal auswärts in die Saison

Für die Handballer des TV Weingarten beginnt die Pflichtspielsaison an diesem Wochenende mit Pokalspielen. Die beiden Bezirksligateams des TVW müssen am Samstagabend jeweils auswärts ran. Die erste Ligapartie bestreitet der Aufsteiger TVW am 24. September (17 Uhr) bei der HSG Langenau/Elchingen II. Der TSB Ravensburg beginnt erst eine Woche später.

Bevor es für die Teams aus dem Schussental um Punkte in der Bezirksliga geht, geht es im Bezirks–pokal los. Die Weingartener um das Trainerduo Jens Kühl/Stefan Glatzer reisen am Samstag (19.30 Uhr) zum SV Lonsee aus der Kreisliga B. An selber Stelle spielen bereits um 17.30 Uhr die TVW–Frauen, die in dieser Saison nach dem freiwilligen Rückzug aus der Verbandsliga in der Bezirksliga starten. Die geplante Pokalpartie der Ravensburg Rams beim SC Lehr II aus der Kreisliga A wurde kurzfristig abgesagt.