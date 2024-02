Mit knapp 40 Gründungsmitgliedern ist der Förderverein für die Bäder in Weingarten im Haus der Familie an den Start gegangen. Sein Ziel ist es, Frei- und Hallenbad attraktiver zu machen. Noch eine gute Nachricht: Nach neun Monaten, in denen erste Sanierungsarbeiten umgesetzt wurden, öffnen Hallenbad und Sauna am 9. Februar wieder. Einen Tag bietet die Stadt im Bad ein besonderes Programm.

Förderverein will Defizite abpuffern

Die Initiatoren des Fördervereins hatten für den Tag der Gründung ein Führungsteam zusammengestellt, für das sich alle einstimmig ausgesprochen haben. 40 Bürger gehören nun dazu, Vorsitzender ist Wolfgang Glaser, sein Stellvertreter Wolfgang Habisreutinger. Zum Schatzmeister wurde der Diplom-Kaufmann Hendrik Wappelhorst gewählt. Christina Voss übernimmt das Amt der Schriftführerin, Kassenprüfer ist Uwe Gross. Außerdem gehören dem erweiterten Vorstand als Beisitzer die Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe und des örtlichen Schwimmsportvereins an.

Hauptzweck des Vereins ist es, Sponsorengelder und Spenden einzutreiben, mit denen das Defizit beim Betrieb des Freibads und des Hallenbads abgepuffert werden soll. Der Verein will aber auch dafür sorgen, dass die Wassertemperatur im Freibad Nessenreben wieder dauerhaft auf mindestens 25 Grad steigt. Weil die veraltete und teilweise schadhafte Absorberanlage nicht in der Lage ist, die von der Stadt abgeschaltete Gasheizung zu ersetzen, schwankte die Wassertemperatur je nach Wetterlage. Das habe sich vor allem bei den Besucherzahlen stark bemerkbar gemacht.

Stadt will finanziell und mit Wissen helfen

„Uns geht es vor allem darum, die Attraktivität unserer Bäder in Weingarten dauerhaft zu erhöhen und zu erhalten“, sagte Wolfgang Habisreutinger. Er und Wolfgang Glaser bezeichneten sich als bekennende Warmbader und Stammbesucher des Freibads. „Bei 16 oder 18 Grad Wassertemperatur schwimmt kein Sportler eine Stunde lang ohne Neoprenanzug. Und andere Besucher weichen in Bäder aus, wo sie eine angenehme Wassertemperatur vorfinden“, so Glaser.

Die Grünen-Stadträtin Susanne Münz, die die Gründungsversammlung leitete, erinnerte daran, dass die Stadt Weingarten wegen der kostspieligen Schulhaus-Neubauten und Sanierungen gezwungen sei, bei den freiwilligen Leistungen Geld einzusparen. „Eine Schließung des Freibads, die als Worst-Case-Szenario im Raum stand, war für den Gemeinderat nie eine wirkliche Option. Aber wir müssen sehen, wie wir von den hohen Defiziten herunterkommen“, sagte sie.

50 Euro Mitgliedsbeitrag jährlich

Den gemeinnützigen Förderverein - dessen Satzung sich eng an die des entsprechenden Vereins in Baienfurt anlehnt - will die Stadt nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch sehr praktisch, so Stadtkämmerer Florian Keller. So soll das Fachwissen der Weingartener Energiegenossenschaft bei der Sanierung und Erweiterung der Absorberanlage eingebracht werden. Über sie wird das Wasser in den Becken des Freibads mit Solarkraft erwärmt.

Doch bis die Anlage so weit ertüchtigt wird, dass den Badegästen eine Wassertemperatur von mindestens 25 Grad garantiert werden kann, muss die Gasheizung wieder in Betrieb genommen werden, findet Wolfgang Habisreutinger. Er ist davon überzeugt, dass die Kosten dafür durch wieder steigende Besucherzahlen mehr als ausgeglichen werden können:

Wir dürfen unser schönes Freibad nicht kaputt sparen. Schon jetzt haben Corona und die Schließung von Hallenbädern dafür gesorgt, dass immer weniger Kinder das Schwimmen erlernen. Unsere Bäder erfüllen auch eine hohe soziale Aufgabe. Wolfgang Habisreutinger

Als sozialverträglich bezeichnete er auch den Mitgliedsbeitrag von jährlich 50 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Schüler und Studierende. An den Bädern wird jeweils ein „Ideen- und Kummerkasten“ aufgestellt, sodass sich jeder Bürger ohne Umstände einbringen kann. Bald wird der Verein auch eine Homepage haben.

Es gibt jetzt eine Unterwasserbeleuchtung

Am Freitag, 9. Februar, werden Hallenbad und Sauna wieder eröffnen, nachdem sie für neun Monate für erste Sanierungsmaßnahmen geschlossen wurden. Im Untergeschoss musste beispielsweise der Beton saniert werden, so die Stadtverwaltung. Auf der Fläche um die Becken wurden Fliesen und Abdichtungen erneuert. Außerdem ersetzt wurden die Beckenköpfe im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken.

Speziell im Schwimmerbecken wurde der Estrich erneuert, das Becken wurde abgedichtet und neu gefliest. Auch die Wasserzu- und -abläufe haben Experten saniert. Eine Unterwasserbeleuchtung gibt es jetzt auch. Die Startblöcke wurden abgebaut, aufbereitet und wieder montiert, Sitz- und Wärmebänke wurden ausgetauscht.

Stündliche Animationsspiele und Saunaaufgüsse

Bis Mitte Mai zum Start der Freibadsaison ist also nochmal Schwimmen im geschlossenen Raum angesagt. Zur Feier der Wiedereröffnung bietet die Stadt am Samstag, 10. Februar, ab 10 Uhr den ganzen Tag ein besonderes Programm. Unter anderem wird es Großspielgeräte geben, stündliche Animationsspiele und eine Eventsauna mit stündlichen Spezialaufgüssen ab 17 Uhr. Um 23.30 Uhr schließt das Bad.

Die größere Sanierung wird Anfang 2025 beginnen, das Hallenbad erneut geschlossen. Geplante zwei Jahre später soll alles fertig sein. Die Sauna gibt es dann allerdings nicht mehr.

Die Öffnungszeiten des Hallenbads sind im Internet unter www.baeder-weingarten.de zu finden.