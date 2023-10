Klimawandel, Wohnungsmangel, Krise in der Baubranche: Beim Thema Holzbau kommt all das zusammen. Der Weingartener Maximilian Habisreutinger, der zusammen mit Felix Habisreutinger den gleichnamigen Weingartener Holzhandel führt, erklärt im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“, wo die Probleme der Branche liegen, welche Chancen er im Baustoff Holz sieht ‐ und wie schwierig es ist, Alternativen zur Fichte zu finden.

Maximilian Habisreutinger (Foto: Karin Volz )

Seit die Zinsen anziehen, geht die Bautätigkeit zurück. Wie sehr merken Sie das?

Bei uns bewegt sich der Rückgang in einem Rahmen von zehn bis 15 Prozent in diesem Jahr. Das war in diesem Jahr neu. Davor hatten wir eher mit Materialengpässen zu kämpfen. Selbst wenn genug Rohmaterial da war, gab es durch knappe Sägewerkskapazitäten richtige Preispeaks. Seit vergangenem Jahr gibt es nun weniger Baugenehmigungen. Das trifft uns zeitverzögert. Wir kommen ab der fertigen Kellerdecke ins Spiel.

Was ist derzeit die größte Herausforderung für Ihren Betrieb?

Es herrscht immer noch Fachkräftemangel, das ist zwar in den Hintergrund gerückt ‐ aber keine Firma in unserer Branche kann es sich leisten, Leute zu entlassen. Im Moment beschäftigt uns aber tatsächlich die gesunkene Nachfrage. Die zehn bis 15 Prozent sind aber im Vergleich mit anderen Gewerken am Bau noch gering. Beim Holzbau haben wir den Vorteil, dass wir nicht nur von Neubaugenehmigungen abhängen. Holz wird bei Aufstockungen und Renovierungen im Bestand eingesetzt.

Der Trend geht weg vom Einfamilienhaus. Wie betrifft Sie das?

Hier hatte die Holzbauweise bislang den höchsten Anteil. Nun werden aber immer weniger Flächen für Einfamilienhäuser ausgewiesen. Das trifft uns natürlich.

Kann Holzbau beim Wohnungsmangel die schnelle Lösung sein?

Man kann in Holz sehr aufwendig und sehr teuer bauen. Das ist aber kein Muss. Ein Beispiel: Bei Flüchtlingsunterbringungen in Modulbauweise gibt es gute Lösungen aus Holz. Man kann mit Holz vor allem schnell bauen, das ist ein großer Vorteil. Es wäre gut, wenn der Gesetzgeber den Holzbau mehr in eine Vorbildrolle rückt und bei Normen und Standards Klarheit schafft.

Ist Holz denn überhaupt der richtige Baustoff für Geschosswohnungsbau?

Ja. Aber es muss effizient verplant werden. Wir sehen im Moment auch Leuchtturmprojekte mit zehn- oder 20-geschossigen Gebäuden. Bei drei- bis viergeschossigen Häusern ist Holz aber schon heute nicht nur gleich, sondern oft besser als die konventionelle Bauweise. Das Material ist leicht. Es kann also oft noch ein Stockwerk drauf gesetzt werden. Und Holz ist einfach behaglich im Innenbereich. Es ist wärmer. Bei gleicher Raumtemperatur hat Holz eine höhere Oberflächentemperatur als Beton, Stahl oder Glas. Man kann also bei einem angenehmen Raumgefühl Energie sparen. Dazu kommt: Holz bindet CO2. Den Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen kann nur Photosynthese.

Stichwort Photosynthese: Sollte das Holz nicht im Wald bleiben?

Die Holzwirtschaft sieht keinen Widerspruch zwischen Artenvielfalt und Holzeinschlag. Wir halten nichts von verordneten Still- oder Brachlegungen. Unsere bewirtschafteten Nutzwälder sind sehr Artenreich. Aber wir dürfen das Holz nicht im Wald verrotten lassen. Ein alter Baum nimmt immer weniger CO2 auf. Wenn wir ihn Fällen und zum Bauen nutzen, ist der Kohlenstoff noch für ein paar hundert Jahre gebunden.

Eine bedeutende Rolle spielt hier immer noch die Fichte. Müsste man im Sinne der Klimawandelanpassung nicht nach Alternativen suchen?

Die Fichte bekommt es mit steigenden Temperaturen in vielen Regionen Deutschlands immer schwerer. Es gibt da verschiedene Ansätze. Die Tanne zum Beispiel könnte sich etwas länger halten, ist aber nicht weit weg von den Anforderungen der Fichte. Andere Überlegungen gehen in Richtung Douglasien. Experimente gibt es auch mit Buchen. Die Buche ist eigentlich kein Bauholz, wäre aber der natürliche Baum im deutschen Flachland. Was die Forschung bis jetzt erreicht hat, bezieht sich aber ehrlich gesagt auf kleine Mengen.

Wie blickt ihre Branche in die Zukunft?

Ich glaube, dass Sanierungen und Aufstockungen uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Das hat verschiedene Gründe. Wer sich einen Neubau nicht leisten kann, wird seinen Altbau sanieren. Nachverdichtung und Mehrfamilienhäuser sind politisch gewollt. Gleiches gilt für die Energieeffizienz. Und wenn man sich die Betriebskostenersparnis anschaut, dann kann Holzbau punkten.