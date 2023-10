Gute Abwehr bringt dem TV Weingarten den Derbysieg

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben in der Bezirksliga auch das zweite Saisonspiel gewonnen. Angeführt von der elffachen Torschützin Ann-Kathrin Kübler gewann der TVW gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach mit 25:20 (12:9).

Schnell führte Weingarten mit 2:0, das erste Tor gegen eine starke TVW-Defensive erzielte die HSG erst nach mehr als fünf Minuten. Anders als beim 35:11-Kantersieg in Hohenems lief es bei dn Weingartenerinnen im Angriff aber nicht so rund. Mit einigen Fehlwürfen machte es sich der TVW selbst schwerer als nötig. Dennoch führte Weingarten konstant. Nach dem Seitenwechsel kam die HSG auf ein Tor heran (12:13), dann zog der TVW wieder an und davon. In der 52. Minute erhöhte Priska Zimmermann auf 22:14 ‐ das war die höchste Führung und die Vorentscheidung in dieser Partie.

Mit drei Treffern in Folge verkürzte die HSG am Ende noch auf 20:25. Weiter geht es für den TVW am Samstag (20 Uhr) bei der SG Ailingen-Tannau.

TVW: Springer, Müller; Kübler (11/3), A. Datz (5), Zimmermann (3), Hilebrand (2), T. Datz (2), Frankenhauser (2), Schirmer, Kesenheimer, Werner, Lettau, Kiner, Koltan.

Frauen-Kreisliga: TV Weingarten II ‐ HSG FN-Fischbach II 26:25 (12:13)

Nach einer hart umkämpften zweiten Halbzeit die Handballerinnen des TVW in letzter Minute den Sieg mit einem Tor Führung nach Hause gebracht. In der ersten Halbzeit lag Weingarten mit 4:9 zurück ‐ nur dank der starken Torhüterin Julia Götz war der Rückstand nicht noch größer. In der 39. Minute hatte sich der TVW die erste Führung erkämpft, musste diese aber wieder schnell hergeben.

Dann wurde es richtig spannend. In Überzahl erzielte die HSG II in der 58. Minute durch Emilia Hemberger das 25:24. Lisa Rieger konterte mit dem 25:25, 30 Sekunden vor Schluss gab es einen Siebenmeter für den TVW, den Livia Maidel zum Siegtreffer verwandelte.

TVW: Götz; Rieger (9/2), Horn (4), Pfaumann (3), Paul (3), Koltan (2), Häußler (2), Dahm (1), Snellgrove (1), Maidel (1), Haase.