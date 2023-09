Sonne und Wind wünschen sich die Veranstalter des Drachenfests in Nessenreben für das anstehende Wochenende. Das Fest beginnt bei freiem Eintritt am Samstag, 23. September, um 14 Uhr und am Sonntag, 24. September, um 11 Uhr. Neben Drachenspezialisten sind insbesondere Familien willkommen.

Sollte der Wind zögerlich sein, ist ein Rahmenprogramm geboten. Jeweils gegen 16.30 Uhr sollen an beiden Tagen mehrere Heißluftballone starten. Die Veranstalter, Drachengrube Ravensburg und Jugendfeuerwehr Weingarten, bieten einen Buspendelverkehr vom Weingartener Festplatz nach Nessenreben an.