Großer Plätzlerball im Kultur- und Kongresszentrum

Die Plätzlerzunft feiert am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, ihren großen Plätzlerball im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben. Unter der Regie von Ball- und Saalmeister Jürgen Selg haben die Plätzler ein unterhaltsames und buntes Programm für die Besucher auf die Beine gestellt. Nach dem historischen Teil, der durch die Stadtkapelle Weingarten umrahmt wird, und dem Einmarsch der Hästräger erwartet die Gäste eine abwechslungsreiche Unterhaltung, zusammengesetzt aus Einlagen mit musikalischen und amüsanten Elementen. Natürlich werden auch in diesem Jahr die Plätzlertanzgruppe und das Zunftratsballett wieder als Highlights erwartet. In den Pausen spielt DJ Salvo zum Tanz auf. Für musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr die Altdorfer Schalmeien und die Lumpenkapelle Grünkraut.

Einlass ist ab 19 Uhr (nur mit närrischer Kostümierung). Gegen 23 Uhr laden Bar und Foyer zum Tanzen und Feiern bis in die Morgenstunden. Karten für den Plätzlerball können im Vorverkauf bei Blumen am Park sowie bei Blumen Segelbacher zu den üblichen Geschäftszeiten für 12 Euro erworben werden. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro