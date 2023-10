Großer Andrang beim Schenktag

In Zeiten von steigenden Energiepreisen und hoher Inflation müssen viele Menschen auf jedem Euro achten. Da war der Schenktag eine willkommene Gelegenheit für viele, sich mit Dingen einzudecken, die nichts kosten. An die 300 Menschen unterschiedlichster Herkunft und Schichten stürmten den Saal, um sich mit kostenlosen Artikeln einzudecken. Kinderkleidung, Haushaltswaren, Küchengeräte, Haushaltsausstattung, Taschen, Koffer, Weihnachtsartikel, Dekoartikel, Spielsachen, Puzzles ‐ alles fand ruckzuck neue Besitzer. So konnte ein Beitrag zum sozialen Leben und zur Nachhaltigkeit geleistet werden. Bereits nach 15 Minuten war der größte Teil der angebotenen Waren weg. Am 21. Oktober findet in der alten Schulturnhalle in Baienfurt der letzte Schenktag in diesem Jahr statt.