Gefletschte Zähne, blutige Münder und reflektierende Glasaugen - das findet der Besucher beim Fackelzug der Teufel und Dämonen am Samstag, 20. Januar, in Weingarten nicht. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) beruft sich auf historische Masken, die zwar einen gewissen Gruselfaktor mitbringen, aber nicht wie Horror-Figuren aussehen. Zünfte, die auf Letzteres Wert legen, sind aber in den vergangenen Jahren vermehrt entstanden.

Er führt die Hexen an

Die Teufelsmaske ist der älteste bekannteste Maskentyp, da sie bereits bei den Passionsspielen der Kirche genutzt wurde. Das erzählt Sven Schaller, Zunft- und Hexenmeister der Offenburger Hexenzunft, die beim Fackelzug ebenfalls dabei sein wird. Er verkörpert den Teufel, der die Hexen anführt. Seine Maske ist wie die seiner Hexen aus Lindenholz gefertigt.

„Die Vorgabe an den Schnitzer ist trotz allem Grusel immer noch, feine Gesichtszüge zu gestalten und keine Fratze.“

Seine Teufelsmaske ist wuchtig, hat mehrere Hörner, zwei Reißzähne und einen Lockenkopf. Dennoch wirkt sie mit den herabhängenden Ohren und der großen roten Nase nicht abschreckend. „Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit Kindern auf den Umzügen gemacht, keines hatte je Angst. Wenn ich ein Gutzle in der Hand habe, sowieso nicht“, so der 41-Jährige.

Krampus und Percht gehören nicht dazu

Nicht alle Masken seien jedoch harmlos. Bei manchen Masken frage er sich, was sich Schnitzer und Narren dabei gedacht hätten. „Ich distanziere mich komplett von den Fratzen mit ihren aufgerissenen Mündern, aus denen Speichel fließt oder ähnliches. Diese Figuren gehören nicht in die Schwäbisch-Alemannische Fasnet“, sagt Sven Schaller. Seiner Meinung nach habe die Tendenz zugenommen, dass neue Zünfte mit ihren Masken versuchen, immer noch größer und schrecklicher auszusehen.

Ein typischer Vertreter einer Krampusgruppe, von denen es immer mehr auch in der Fasnet gibt. (Foto: Horst A. Kandutsch/Wikimedia )

In seiner Zunft stehen die Kinder im Vordergrund, damit sie das Brauchtum einmal weitergeben. Das würde nicht funktionieren, wenn man bei den Kindern Angst schüre. Das tue beispielsweise der Krampus oder der Percht, die an die viele moderne Dämonenmasken optisch angelehnt sind. Beide stammen aus dem alpenländischen Raum, haben aber nichts mit der Fasnet zu tun. Der Krampus ist eine Schreckgestalt, die (wie Knecht Ruprecht, nur monströser) den Nikolaus begleitet und der Percht soll den Winter austreiben.

Maskenschnitzer will Brauchtum wahren

Dass die Menschen immer mehr grauenvolle Masken möchten, ist auch Simon Stiegeler aufgefallen. Er betreibt eine Holzbildhauerei im Hochschwarzwald und entwirft viele Narrengesichter. Er hat beispielsweise das Gesicht des Inselwächters aus Lindau entwickelt, oder die Masken der Meersburger Burghexen. Seine Masken haben durchaus einen Gruselfaktor, für übertrieben schrecklich hält er sie aber nicht. „Unsere Masken für Zünfte sollen immer noch mit dem Brauchtum konform sein, das ist uns wichtig“, sagt Stiegeler.

Die Einflüsse von Krampus und Percht seien auf jeden Fall da. Privatpersonen wünschen sich häufiger Ork-Gesichter aus dem Film „Herr der Ringe.“ Das Dämonische hat Konjunktur.

Nicht so bei den Fasnets-Vereinigungen im süddeutschen Raum, denn es geht um Tradition. Und die Krampus- oder Perchtengruppen hätten nichts damit zu tun. Es handle sich um ein komplett anderes Brauchgeschehen, das ursprünglich an einem anderen Ort und einer anderen Jahreszeit stattfand.

Fastnach ist die „Zeit des Teufels“

Der Teufel als Narrenfigur spiele aber eine wichtige Rolle für die Zeit der Narren. Um zu verstehen warum, müsse man auf den Kern der Fasnet zurückgehen: „Die ,Fast-Nacht’ ist die Nacht vor dem Fasten. Nach kirchlichem Verständnis war im Mittelalter die Fastenzeit eine gottgefällige Zeit. Die Fastnacht als Ventil davor stellte das Gegenteil, wenn man so will, die ,Zeit des Teufels’ dar“, so ein Sprecher der VSAN.

Freundlich grüßt die große Schaar der Ehinger Dämonen. (Foto: Paul Martin )

Was zu Sven Schaller zurückführt. Er war zuletzt 2006 in Weingarten, damals noch als Hexe. Jetzt kommt er als Hexen-Boss wieder: „Ich freue mich riesig, weil wir die ganz alte Teufelsfigur von 1948 auch dabei haben - er trägt eine Schweinskopfmaske und hat einen Bockfuß.“ Die Maske ist eine Leihgabe des Museums Offenburg. Außerdem werden er und seine Hexen bei den Heischebräuchen dabei sein und den sogenannten Hexenfraß (Salami und Wecken) aus den Fenstern des Rathauses werfen, wenn die Kinder den korrekten Spruch aufsagen.

Am Fackelzug der Teufel und Dämonen am Samstag, 20. Januar nehmen 15 Zünfte teil. Um 19 Uhr ziehen die Teufel auf den Löwenplatz in Weingarten ein, wo nach einer kurzen Vorstellung der Figuren der Triberger Teufelstanz stattfindet. Im Anschluss führt der Zug über Karlstraße und Kirchstraße zum Münsterplatz. Dort werden weitere Figuren vorgestellt, ehe die Rottenburger ihren Ahlandtanz aufführen.