Gospelkonzert mit Tracey Jane Campbell steigt in der Stadtkirche

In der evangelischen Stadtkirche Weingarten findet am Sonntag, 4. Februar, um 18 Uhr ein laut Veranstalterangeben „grandioses Gospelkonzert“ mit der Gospelsängerin Tracey J. Campbell statt. Einer der Höhepunkte wird der Auftritt eines Gospel-Projektchores von über 100 Stimmen aus der ganzen Region sein.

Die Stimme der in London lebenden Sängerin Tracey Jane Campbell ist auf unzähligen CD-Aufnahmen und TV-Soundtracks verschiedenster Künstlerinnen und Künstler europaweit zu hören. Sie arbeitete regelmäßg mit Musikgrößen wie Elton John, Mariah Carey, Michael Bolton, Barbara Streisand, Westlife und Secret Garden zusammen, ist der Ankündigung zu entnehmen. Selbst bei der Royal Hochzeit 2018 in Großbritannien wollte man demnach nicht auf ihre außergewöhnliche Stimme nicht verzichten. Konzerttickets gibt es beim Martinus Restaurant, Kirchplatz, Weingarten, und bei Mayer-Rosa Modehaus, Karlstraße 7, Weingarten. Erwachsene zahlen 18 Euro, Schüler und Studenten sechs Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro, ermäßigt acht Euro. Ticket Hotline: 07147/2089976.