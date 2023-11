Gesundheitstalk über demografische Entwicklung, Pflegenotstand und neue Versorgungsideen

Um die Zukunft der pflegerischen Versorgung und neue Versorgungsideen geht es im Gesundheitstalk GsundGschwätzt am 24. November beim DRK OV Weingarten. Der Gesundheitstalk ist laut Pressemitteilung eine Reihe, die mehrmals im Jahr medizinische Themen aufgreift, Fragen klärt und Wissen vermittelt. Eingeladen in die St.-Longinus-Straße 8a sind alle Interessierten, von Personen ohne Fachkenntnisse bis zu medizinischem Fachpersonal. Beginn ist um 19.30 Uhr, das Ende ist gegen 21 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei.

In der Pflege gibt es einen Mangel an qualifizierten Kräften. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft könnten bis zum Jahr 2035 in Deutschland rund 307.000 Pflegekräfte allein in der stationären Versorgung fehlen, heißt es in der Pressemitteilung.

Nicht nur in Zukunft, sondern bereits seit einigen Jahren, herrsche ein Ungleichgewicht: Immer mehr Pflegebedürftige müssen von immer weniger Pflegekräften betreut werden. Gründe für den sogenannten Pflegenotstand sind, neben dem demografischen Wandel, die schlechten Arbeitsbedingungen und die geringe Bezahlung. Viele Pflegekräfte bleiben nicht lange in ihrem Ausbildungsberuf, weil sie mit der hohen Arbeitsbelastung bei geringem Lohn unzufrieden sind.