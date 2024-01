Gesünder ernähren: Diese Expertentipps helfen durchzuhalten

Nur jeder Fünfte schafft es laut einer Statista-Umfrage, seine Neujahrsvorsätze zu halten. Nach „mehr Geld sparen“ und „häufiger Sport treiben“ steht der Vorsatz „sich gesünder ernähren“ deutschlandweit auf Platz drei der beliebtesten Ziele für das Jahr 2024.

Ernährungsexpertin Ute Keßler von der Pädagogischen Hochschule Weingarten erklärt, was eine gesunde Ernährung überhaupt ausmacht. Sie nennt eine Sache, die wir alle lernen sollten, zu reduzieren.

Warum fällt es vielen Menschen so schwer, sich gesund zu ernähren?

Ute Keßler: Viele Menschen wissen, was gesund ist und was nicht. Das hat der Ernährungspsychologe Volker Pudel schon vor vielen Jahren mit Erwachsenen und Kindern erforscht. Was uns heute Probleme macht, sind die hoch verarbeiteten Lebensmittel, von denen wir nicht immer die Inhaltsstoffe kennen, wenn wir nicht ganz bewusst auf den Zutatenlisten nachsehen.

Zur Person Ute Keßler ist seit über 25 Jahren an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten tätig. Dort bildet die 56-Jährige angehende Lehrkräfte im Bereich der Ernährungs- und Verbraucherbildung aus, sowohl in der Theorie wie auch praktisch in der Lehrküche. Zum Beispiel lernen die mehr als 350 Studentinnen und Studenten im Fach „Alltagskultur und Gesundheit“ nicht nur, welche Lebensmittel besonders vitaminreich sind, sondern auch wie diese zubereitet werden sollten, damit die Vitamine nicht verloren gehen. Vor ihrer Zeit an der PH hat Ute Keßler im Raum Stuttgart als staatlich geprüfte Diätassistentin und Ernährungsberaterin gearbeitet. Später studierte sie Lehramt und unterrichtete einige Jahre an Realschulen im Land.

Zum Beispiel?

Ganz einfach: Ketchup. Wenn sie Leute fragen, was ist da drin, dann sagen sie: Tomaten, ein paar Gewürze, dann hört es bei vielen schon auf. Wenn sie auf die Zutatenliste schauen, finden sie natürlich Tomatenmark, Wasser und Säure - aber auch viele Zusatzstoffe und vor allem Zucker, dessen Menge viele unterschätzen. Häufig ist den Menschen nicht bewusst, dass sie allein mit einer Portion Ketchup mehrere Zuckerwürfel zu sich nehmen.

Ist Zucker denn so schädlich?

In Maßen, nein. Früher gab es mal eine These: Fett macht fett. Mittlerweile gilt aber: Zucker macht fett, zumindest dann, wenn ich zu viel davon habe. Diese überschüssige Energie speichert unser Körper in Form von Fett.

Die Nährwerttabelle verrät, wie viel Zucker tatsächlich in Produkten steckt. (Foto: Benjamin Nolte/dpa )

Was macht eine gesunde Ernährung aus?

Aus wissenschaftlicher Sicht würde man es als vollwertige Ernährung bezeichnen. Vollwertig heißt, dass ich letztendlich meinen Bedarf an Nährstoffen und Energie optimal decke. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung fasst das auf einfache Art und Weise anhand von zehn Regeln zusammen.

Diese wären?

Im besten Fall isst man zum Beispiel zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse pro Tag oder wählt Vollkornprodukte. Ein weiteres Thema sind Fette: Viele Menschen glauben, wenn sie auf Fette verzichten, dann wäre das günstig. Der Mensch braucht aber Fette, allerdings die richtigen. Da beginnt es schon, ein bisschen kompliziert zu werden.

Die einfache Regel hier heißt: tierische Fette einschränken, pflanzliche bevorzugen. Tierische Lebensmittel wie Fisch, Fleisch und Eier sollten nur ein bis zwei Mal die Woche verzehrt werden - nicht nur wegen des Klimas, sondern auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht.

Was Zucker angeht: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen pro Tag maximal 55 Gramm zugesetzten Zucker, den ich mir selber in Speisen oder Kaffee streue oder der in verarbeiteten Lebensmitteln drin steckt. Wenn man das mal aufsummiert, stellt man fest: Die meisten Menschen kommen auf über 100 Gramm. Wir essen alle zu viel Zucker.

Wenn ich nun meine Ernährung umstellen möchte, wie gehe ich vor?

Viele starten mit einer Ernährungsumstellung, ohne zu wissen, was sie genau ändern wollen. Ich muss mich fragen: Welches Ziel verfolge ich eigentlich? Möchte ich abnehmen oder möchte ich mehr Energie gewinnen? Oder habe ich psychologische Gründe?

Und dann?

Hilft es, ein Ernährungstagebuch zu führen, um die eigene Ernährung besser kennenzulernen und konkrete, realistische Ziele zu formulieren - zum Beispiel Zucker reduzieren. Wenn man sich etwas von heute auf morgen verbietet, dann wird man es nicht durchhalten können.

Außerdem gilt: schrittweise vorgehen. Ich nehme mir mal eine Sache vor und die versuche ich wirklich mal drei, vier Wochen lang umzusetzen.

Sechs Schritte zu einer gesünderen Ernährung Von Ernährungsexpertin Ute Keßler: Ein Ernährungstagebuch führen, um die eigene Ernährung besser kennenzulernen.

Sich über eine vollwertige – das heißt ausgewogene und gesunde Ernährung – informieren. Das geht etwa bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und den zehn Regeln für gesundes Essen und Trinken.

Sich ein realistisches, messbares und überprüfbares Ziel setzen, zum Beispiel Zucker reduzieren.

Wenn möglich selber kochen und weniger Fertigprodukte verwenden.

Die Lebensmittelvielfalt nutzen – es gibt keine Verbote.

Sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen.

Was gehört noch zur Vorbereitung?

Ein gewisses Wissen sollte vorhanden sein. Wenn ich eine Zutatenliste sehe, dann muss ich sie lesen und verstehen können. Zucker beispielsweise hat sehr viele Namen. Da steht dann so etwas wie Maltodextrin, Dextrose, Fructose oder Glukosesirup. Das sind alles Zuckerarten. Hilfreich ist hier die kleine Nährwerttabelle auf den Produkten. Da erkenne ich ganz genau, wie viel Gramm Zucker enthalten ist. Wenn möglich sollte man selber kochen und weniger Fertigprodukte verwenden.

Ganz wichtig ist vor allem, dranzubleiben und nicht beim kleinsten Rückschlag zu denken, jetzt probiere ich das nächste.