Gessler+Funk in Weingarten wird zur Meinlschmidt Raumkonzepte GmbH Weingarten

Mit der Zusammenlegung von bislang acht eigenständigen Unternehmen und Standorten will die Meinlschmidt Raumkonzepte GmbH laut einer Pressemitteilung ihren Anspruch als führender Anbieter von Büro- und Objekteinrichtungskonzepten in Süddeutschland stärken. Auch die bisherige Gessler+Funk GmbH mit Sitz in Weingarten wir der neuen Unternehmensgruppe angehören. Für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partner ergeben sich laut Mitteilung, abgesehen von formalen Details, keine Änderungen. Die Marken „Living Lab Schöner Wohnen“ und „Office Vision“ bestehen fort. Zugleich soll durch den Zusammenschluss die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und Vorteile in der Gewinnung von Arbeitskräften generiert werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die neue Doppelspitze der Meinlschmidt Raumkonzepte GmbH bilden Michael Ortmann und Walter Meinlschmidt, Geschäftsführer Meinlschmidt Raumkonzepte GmbH.