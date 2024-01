- In Estland ist Kadri Voorand ein Star. In Weingarten hat sie am Freitag zusammen mit ihrem Bassisten und Gitarristen Mihkel Mälgand den großen Kinosaal im Kulturzentrum Linse elektrisiert. Auf Einladung von Jazztime Ravensburg startete ihr Konzert als erstes in das neue Jahr und das vor ausverkauften Rängen. Präsentiert hat das Duo sein 2020 erschienenes ACT-Debüt „In Duo with Mihkel Mälgand“, ausgezeichnet mit dem Estonian Music Award für das beste Jazz-Album.

Es sei ein besonderer Abend, dieses erste Konzert im Jahr mit diesem Duo. Damit begrüßte Vereinsmitglied Peter Bozem die Zuhörerschaft - auch, um erneut den großen ehrenamtlichen Einsatz von Jazztime Ravensburg zu würdigen. Die charismatische Sängerin, Songwriterin und Pianistin Voorand mit ihrem Bassisten Mälgand werde uns mit ihrer Performance verzaubern, sagte er.

Lautmalerische Improvisationen

Recht sollte Bozem behalten angesichts ihres gewaltigen Stimmvolumens, das von Folk und Pop, R&B bis zu vollkommen abgehobenen lautmalerischen Improvisationen reicht, die dem zeitgenössischen Jazz frönen. Verstärkt durch den Einsatz von elektronischen Effekten und Loops.

1986 in eine estnische Familie mit Volksmusikern geboren, hat sie als Kind angefangen, Klavier zu spielen und Lieder zu schreiben. Es folgten die estnische Musik- und Theaterakademie und die Königliche Musikakademie in Stockholm. Wenn sie anhebt zum Song „Agony“, ist man ihrer Stimme bereits verfallen. Pendelnd zwischen Sopran, Mezzosopran und Alt verfügt sie über ein Volumen, das keine Grenzen zu kennen scheint. Wörter reichen nicht aus, um diesen Akt des Überfliegens und einer Art Selbstbefreiung zu beschreiben.

Hecheln und Keuchen

Unter Einfluss der finnischen Volksliedtradition des Runo-Gesangs inszeniert sich Voorand als Energiebündel, das vor nichts Halt macht. Wenn sie hechelt, keucht und scattet, ihre Voices sich hallend durch den Saal bewegen, sie dazu abwechselnd Klavier, Geige und Kalimba bedient, mag man das akrobatisch nennen. Nur ist es Voorands Naturell, das dort auf der Bühne zum Ausbruch gelangt. Sie ist ein Vulkan, der aber stets die Bodenhaftung bewahrt.

In Balladen wie „Dreaming“, die sie hinhaucht, in estnischen Folksongs wie „Kui need laiad meretuuled“, deren Sprache uns ein Geheimnis bleibt. Von „magic“ spricht sie oft und das trifft es wohl am ehesten. Gelegentlich schlägt sie dann doch über die Stränge. Nicht mit Mälgands Arrangement des Michael Jackson-Hits „They don´t really care about us“, in der Voorand ein Höchsttempo auf den Tasten vorlegt und dem Song ihren Stempel aufdrückt. Mehr in Whitney Houstons „One Moment in Time“, das sie in den Schlusstakten gehörig verulkt um des Spaßes willen.

Ein genial zusammenspielendes Duo

Sie steht im Fokus, doch ist es Mälgand, der ihr den Boden bereitet. Er ist einer der populärsten und bekanntesten Bassisten in Estland und hat an einem großen Teil internationaler Projekte mit gewichtigen Jazzplayern teilgenommen. So wie Voorand das Klavier bearbeitet, ist er auf den Saiten von Bass und Gitarre unterwegs. Ist zugleich Rhythmusgeber und Improvisator, wenn es um das Hervorbringen eigenwilliger Klangmuster geht. Beide sind ein geniales Duo, das aus dem Stand auch eine hippe Tanzperformance inszeniert und überhaupt, wer einmal eine Sängerin am Klavier tanzen sehen will, tut es bei Kadri Voorand.